«Ingen sunnmøringer i AaFKs startellever? Det er ikke utenkelig»

KOMMENTAR: AaFKs sportsplan skal vise en tydelig retning der det satses mer på lokale spiller. Men hvor viktig blir det når det jaktes opprykk?

Markus Karlsbakk (t.v) og Isak Dybvik Määttä startet til sammen 14 kamper i eliteserien i fjor, men begge trenger betraktelig mer spilletid denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

I klubben sportsplan for perioden 2021-2025, står det at AaFK skal bli en topp seks-klubb i Norge i 2025. Det skal blant annet skje gjennom at en tredjedel av spillerstallen skal være klubbutviklede eller lokale spillere. Spilletid for spillere i denne gruppen skal være på minimum 20 prosent i 2021-sesongen, så øker tallet til å ende opp på 25 prosent i 2024 og 2025. Det er viktig og riktig å ha ambisjoner, men jeg er spent på hva som skjer når 1. divisjon endelig sparkes i gang.

La oss ta en kikk på hva som er status akkurat nå. Fredag i forrige uke spilte AaFK det som forhåpentligvis er den siste internkampen på ei stund. Hvis man ser på det laget som starta i oransje drakter, som er det laget som et toppet, så var det kun to sunnmøring som starta: Nikolai Hopland (16) og Jørgen Hatlehol (23).