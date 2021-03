Sjekk regnskapet: Så mange millioner tjente MFK

Molde Fotballklubb gikk hele 75 millioner i pluss i fjor. Enda flere penger strømmer inn i årets regnskap.

Ohi Omoijuanfo og Etzaz Hussain jubler for scoring borte mot Dundalk i gruppespillet. Foto: Bryan Keane/INPHO

27. mars 2021 16:48 Sist oppdatert nå nettopp

Den eventyrlige suksessen i Europa League har gitt MFK en solid økonomisk plattform foran de kommende sesongene. Regnskapet som ble lagt fram på årsmøtet sist tirsdag viser at brutto inntekter endte på 215 millioner kroner mot 121 millioner kroner i 2019. Økninga i 2020 er altså på hele 95 millioner kroner, rundt 80 prosent.

Årsresultatet for 2020 viser et overskudd på nesten 75 millioner kroner. 16-delsfinalene og 8-delsfinalene ble spilt etter nyttår. Dermed kommer flere titalls millioner fra Europa League også inn i regnskapet for 2021.