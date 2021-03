Molde-talentet har kroppen full av tatoveringer: Denne angrer han på

Birk Risa (23) hadde med seg hele slekta da han fikk sitt livs fotballopplevelse mot Hoffenheim. Samtlige familiemedlemmer har nemlig fått sin egen tatovering.

Birk Risa viser fram tatoveringen han tok i Amsterdam etter et tapt veddemål med lagkameraten Jone Samuelsen. Foto: TROND HUSTAD

31. mars 2021 09:30 Sist oppdatert 32 minutter siden

Unggutten kom fra Odd til MFK i oktober i fjor. Likevel rakk han sju seriekamper fem kamper i Europa. 2-0-seieren mot Hoffenheim som ga avansement til 8-delsfinalen, ble et høydepunkt både for laget og for venstrebacken som storspilte da han ble kastet inn som midtstopper.

- Jeg skjønte at jeg kom til å bli spurt da (Martin) Bjørnbak ikke kunne spille. Jeg skal innrømme at pumpa slo noen ekstra slag da jeg fikk vite det, sier Risa.

Les også Eks-direktørens sønn inn i MFK-styret

– Kjempefornøyd

Han har en viss erfaring fra stopperspill tidligere.

– Jeg gikk den tyske skolen da jeg spilte i Köln og lærte meg forskjellige posisjoner. Jeg spilte en del midtstopper på trening, som unggutt var det en fin erfaring å ta med seg. Det er kanskje en styrke at jeg kan tilpasse meg fort, se noen videobilder og forstå i hodet hvor jeg skal posisjonere meg. Jeg er kjempefornøyd med den prestasjonen. Vi kjempet for hverandre. Jeg har noen centimeter på strømpelesten, så jeg kan stå på rett plass og heade unna noen baller, sier den 188 centimeter høye forsvareren med et smil.

– Men hvor mange obligatoriske kamper har du egentlig spilt midtstopper?

– Det begynner å bli en del år siden nå. Jeg spilte vel en omgang for A-laget til Köln i en treningskamp mot Bochum. Og kanskje fem kamper på U19-landslaget der jeg spilte stopper av og til. Jeg vet omtrent hvor jeg skal stå i forsvar, så det går bra, sier han.

Birk Risa jubler sammen med Martin Ellingsen (t.v.) og Erling Knudtzon (t.h.) etter hjemmeseieren mot Dundalk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Fire år i Tyskland

Risa gikk fra Sandnes Ulf til Köln som 17-åring. Etter fire år ble det retur til Norge og Odd. Han var ikke i tvil da tilbudet fra MFK kom og har aldri angret på overgangen.

– Det er en kjempekul ting å få være med på gruppespill og sluttspill i Europa. Jeg er veldig stolt av det jeg har opplevd sammen med denne gjengen her, det er så gøy å bidra. Dette kommer jeg til å se tilbake på når jeg blir gammel, sier 23-åringen.

Les også MFK-spiller i historisk bragd – hylles som helt i hjemlandet

Utfordreren må henvise Kristoffer Haugen til benken hvis han skal få fast plass på Molde-laget.

– En av grunnen til at jeg ville komme hit, er at jeg vil pushe meg selv i hverdagen. Jeg må vise meg på hver eneste trening for å henge med. Konkurransen passer meg godt og hjelper både meg og Haugen til å ta steg. Det er ikke mye «hat» mellom oss. Vi respekterer og hjelper hverandre, understreker Risa.

– Dette er grunnen til at han kommer til å spille i Bundesliga igjen, supplerer Erling Moe som overhører praten med Risa.

Birk Risa i duell med Granada-spissen Kenedy i 8-delsfinalen. Foto: Laszlo Balogh / AP

Tapte veddemål

Gutten er bare 23 år gammel, men har allerede rukket å dekke store deler av kroppen med tatoveringer som er viktige symboler for ham personlig.

– Jeg er en familiemann som er veldig glad i tatoveringer. Dette er min måte å vite kjærlighet, jeg har alltid med alle de rundt meg som jeg er glad i. Jeg har en tatovering for alle familiemedlemmene. Jeg har farmor sin fødselsdag, en rose for bestefar og mormor sin hage på Sola og bryllupsdatoen til mamma og pappa. Det er sånne ting det går i, forteller Risa.

Les også Molde jakter forsterkning før seriestart

Han innrømmer også at han har én tatovering som han angrer på i dag. Den tok han høsten 2018, på tur til Amsterdam sammen med lagkameratene i Odd.

– Vi spilte kort og så tapte jeg et veddemål. Jeg måtte ta straffen, sier Risa og viser fram at «Samuelsen» er skrevet med blekk på framsida av låret. Det var altså Odd-spilleren Jone Samuelsen som vant det omtalte veddemålet.

– Jeg tok den der og da, men det kommer noe over den nå snart. Den har vært der for lenge, sier Birk Risa og ler.

MFK-spillerne trener på Aker stadion gjennom påskeferien. De har kun fri lørdag og søndag. Seriestart er for øyeblikket planlagt til 9. mai.