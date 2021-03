Molde-talentet har kroppen full av tatoveringer. Men denne angrer han på.

Birk Risa (23) hadde med seg hele slekta da han fikk sitt livs fotballopplevelse mot Hoffenheim. Samtlige familiemedlemmer har nemlig fått sin egen tatovering.

Birk Risa viser fram tatoveringen han tok i Amsterdam etter et tapt veddemål med lagkameraten Jone Samuelsen. Foto: TROND HUSTAD

Unggutten kom fra Odd til MFK i oktober i fjor. Likevel rakk han sju seriekamper fem kamper i Europa. 2-0-seieren mot Hoffenheim som ga avansement til 8-delsfinalen, ble et høydepunkt både for laget og for venstrebacken som storspilte da han ble kastet inn som midtstopper.

- Jeg skjønte at jeg kom til å bli spurt da (Martin) Bjørnbak ikke kunne spille. Jeg skal innrømme at pumpa slo noen ekstra slag da jeg fikk vite det, sier Risa.