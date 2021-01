Keane hardt ut mot Manchester Uniteds titteljakt: – Utfordringen skremmer dem

Roy Keane langer ut mot Manchester Uniteds manglende vilje og mentalitet. Klubblegenden tviler på Ole Gunnar Solskjærs tittelsjanser.

KRITISK: Roy Keane har for vane å rasle litt med sablene når Manchester United svikter. Denne gangen er den klubbens evne til å takle press i tittelkampen iren reagerer på. Foto: NICK POTTS / POOL / AFP

For første gang på lang tid har Manchester United blitt omtalt som en tittelkandidat, men en rekke svake resultater de siste ukene skaper tvil.

I midtuken tapte de mot dumpekandidat Sheffield United. Søndag ble det et nytt poengtap mot Arsenal, og Manchester City kan øke luken på toppen av tabellen til seks poeng med én kamp mindre spilt.

Etter uavgjortkampen i London satte klubblegenden Roy Keane spørsmålstegn ved United-spillernes mentalitet.

– Forestill deg at du spiller for Manchester United og mangler troen på at du kan vinne en fotballkamp. De manglet intensitet. Man kan komme opp med unnskyldninger, men Arsenal manglet flere spillere, og alt lå til rette for at de skulle vinne, mener iren, som er ekspert hos Sky Sports.

Han mener Ole Gunnar Solskjærs menn ikke takler presset en titteljakt fører meg seg.

– De siste ukene har folk snakket om Uniteds tittelsjanser. Men det er nesten som at utfordringen skremmer dem. Jeg har lenge satt spørsmålstegn rundt mentaliteten til disse spillerne, sier en kritisk Keane.

Solskjær følte laget hans hadde fortjent seieren over Arsenal.

– Jeg synes vi hadde de største sjansene til å vinne kampen, sa nordmannen etter kampen.

«The Red Devils» har en imponerende rekke av bortekamper. 18 kamper på rad har de gått ubeseiret på fremmed gress.

Mot de andre topplagene sliter imidlertid United. På de seks siste oppgjørene mot topp seks-lag har det bare blitt én scoring. To av kampene har endt med tap, resten uavgjort.

Uniteds manglende vinnerinstinkt i storkampene, som mot Arsenal søndag, gjør at Keane får støtte av Jamie Carragher.

– Det er nesten så United ikke kan fatte at de er hvor de er, sier den tidligere Liverpool-spilleren om klubbens tabellplassering.

Solskjær og co. er i skrivende stund på 2.-plass i Premier League. Carragher mener United egentlig ikke er klare for å bli seriemester, men advarer mot at det neppe blir enklere å vinne neste sesong.

– Manchester City har ingen spisser, Liverpool har ingen midtstoppere. Det er en merkelig sesong. Manchester United har en fantastisk mulighet, men det er nesten som at de bare er glade for å være der.