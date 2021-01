Bodø/Glimt trekker seg fra Junker-forhandlinger

Klubben skriver i en pressemelding at de har trukket seg fra forhandlingene om en overgang for den danske spissen Kasper Junker (26).

TOPPSCORER: Bodø/Glimt-spiss Kasper Junker ble seriemester og Eliteseriens toppscorer i 2020-sesongen. Foto: Mats Torbergsen

31. jan. 2021 23:20 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Lørdag kveld meldte VG at den tyrkiske klubben Kayserispor hadde lagt inn et bud på 25 millioner for Glimt-profilen. Søndag ble han observert på Bodø lufthavn. Noen timer snakket han med Eurosport på Gardermoen:

– Dette er en sinnssykt spennende mulighet for meg. Jeg håper selvfølgelig det går i orden, og det forventer jeg nesten at det gjør, uttalte dansken, som scoret 27 mål på 25 kamper for Glimt i 2020.

Sent søndag kveld skriver Bodø/Glimt i en pressemelding at det ikke blir noen overgang, gjengitt av Avisa Nordland:

– Tilbudet som kom fra klubben var på et tilfredsstillende nivå rent økonomisk, men en overgangsavtale skal også ha et innhold og en struktur som klubben kan akseptere. Spesielt gjelder dette tilstrekkelig sikkerhet for at overgangssummen blir betalt, og at overgangen er rammet inn i en kjent og normal struktur.

Les også Opplysninger til VG: Tyrkisk bud på 25 millioner for Junker

Klubben opplyser at de har hatt dårlige erfaringer i lignende overganger i løpet av de siste fem årene og at de har behov for at den sikres med nødvendige garantier.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at det ikke har vært mulig å få på plass en overgang innenfor den tiden som har vært til rådighet, og da særlig fordi de økonomiske rammene var tilfredsstillende, og at dette var noe Kasper selv ønsket, uttaler Glimts daglige leder Frode Thomassen.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Kasper Junker.

Junker gikk tidligere denne uken ut i VG og kritiserte Bodø/Glimt for å ha avslått bud fra den italienske Serie A-klubben Crotone.

Les også Frustrert Kasper Junker: – Glimt holder ikke hva de lover

– Avtalen var at jeg skulle komme til Bodø, få ut potensialet mitt, og så skulle jeg videre. De sa at «hvis du scorer 20 mål, så sender vi deg avsted». Jeg scoret 27 mål. Det var på grunn av den lovnaden at jeg syntes Glimt var interessant. Jeg skulle opp, levere, boom, så er det videre. Det har nærmest vært hele min motivasjon for å gjøre det så godt. Nå tenker jeg «for faen, hvordan motiverer jeg meg til neste sesong hvis det bare er tomme ord?», sa Junker til VG.

Crotone trakk interessen for Junker etter at Bodø/Glimt skal ha avslått minst tre bud der totalrammen lå rundt 15 millioner kroner.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger mandag kveld.

VG oppdaterer saken.