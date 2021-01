Utfordringer for lokalfotballen: – Usikkerheten er det verste

De lokale klubbene holder aktiviteten i gang, men ingen vet når det blir lov å spille fotball igjen.

Det er snart halvannet år siden forrige seniorkamp i lokalfotballen. Her fra en kamp mellom Vardeneset og Brodd i 2018. Foto: Anders Minge

Nå nettopp

Det er snart gått ett år siden idretten i Norge stengte ned. Toppidretten og barn og unge kom etter hvert i gang med treninger og kamper, men store deler av breddefotballen for voksne over 20 år har ligget brakk siden 12. mars, og flere tusen voksne fotballspillere har ikke spilt en eneste organisert kamp siden høsten 2019. Mandag kom det nye koronatiltak både nasjonalt og lokalt, og de legger fortsatt store begrensninger for idretten framover.