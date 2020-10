Dortmund-legende lover Haaland gratis mat i ett år

Erling Braut Haaland trenger ikke å gå sulten det neste året. Det sørger den tidligere Borussia Dortmund-profilen Kevin Großkreutz for.

Erling Braut Haaland er blitt en yndling hos Dortmund-legenden Kevin Großkreutz. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

25. okt. 2020 13:08 Sist oppdatert nå nettopp

Großkreutz spilte for Dortmund i seks sesonger fra 2009 til 2015 og har vært supporter av klubben siden han var en liten gutt.

Etter lørdagens derbyseier over Schalke (3-0), der Haaland scoret et meget lekkert mål, var han så begeistret for nordmannen at han lovet ham en belønning av det smakfulle slaget.

– Erling Haaland er bare en så flott fyr. Du kan spise gratis i ett år på Mit Schmackes Dortmund, skriver Großkreutz i en Instagram-melding som er gjengitt av Borussia Dortmunds offisielle Twitter-konto.

Kevin Großkreutz vant to ligatitler med Borussia Dortmund, som han fortsatt følger tett. Foto: Claude Paris / AP / NTB

Großkreutz eier den omtalte restauranten, og det er liten tvil om at han vil sette pris på et Haaland-besøk der, selv om han må ta regningen selv.

Den norske stjernespissen scoret det andre målet i Dortmunds 3-0-seier over Schalke med en elegant chip.

De andre målene ble scoret av midtstopperne Manuel Akanji og Mats Hummels.