Norsk toppdommer står frem som homofil: – Jeg føler at tiden er moden

Søndag dømte Tom Harald Hagen kampen hvor Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo ble kalt «jævla soper». Nå står han selv frem som homofil.

Tom Harald Hagen. Foto: Audun Braastad / NTB

26. okt. 2020 19:48 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det gjør Hagen i et intervju med Glåmdalen.

Aftenposten har vært i kontakt med Hagen mandag kveld. Han satt da i et møte og henviste til intervjuet med lokalavisen.

Hagen blir dermed den første i toppfotballen på herresiden i Norge som står frem som homofil.

– Jeg føler at tiden er moden, og jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn positivt for min del, sier han.

– Viktig og fint

Kort tid etter at saken ble kjent, hylles Hagen på sosiale medier. Mange i Fotball-Norge mener det er viktig at en så profilert person står frem.

Lise Klaveness er en av dem som setter stor pris på nettopp det. Hun er elitedirektør i Norges Fotballforbund.

«Det er selvsagt ikke i seg selv noe sensasjonelt ved at Hagen er homofil. Men i erkjennelsen av at homofile gutter og menn hittil ikke har funnet en trygg nok arena i fotballen, er det viktig og fint at en slik profil i toppfotballen velger å fortelle åpent om dette», skriver hun i en SMS til Aftenposten

Lise Klaveness takker Tom Harald Hagen for å ha stått frem som homofil. Foto: Terje Pedersen

«Jeg retter derfor en inderlig takk til Tom Harald for det steget han i dag tok for oss alle», legger hun til.

Han sier selv at det alltid har vært en helt naturlig del av livet. Helt siden 2006 har Hagen dømt på det øverste nivået i Norge.

Hagen selv mener det er toppen av ironi at det var han som dømte kampen hvor homohetsen ble kringkastet til TV-seerne via mikrofoner langs banen.

Flamur Kastrati kalte Fagermo «jævla soper». Det førte til sterke reaksjoner og debatt i norsk fotball. Kristiansund-spilleren la seg flat og sa at han ikke visste hva ordet betyr.

Ville gitt rødt kort

Hagen hørte ikke meldingen selv. Søndag kveld forklarte han det slik i en SMS til Aftenposten:

«Ingen i dommerteamet fanget opp hva som ble sagt, men vi oppfattet at det var en disputt mellom spiller og benken. Derfor var samtalen med spiller av proaktiv karakter for resten av kampen, mens andre i teamet gjorde det samme med benken».

Mandag sier Hagen at Kastrati ville fått rødt kort om han hadde hørt hva som ble sagt.

– Jeg skal ikke dømme noen. Det som kom ut i går er antageligvis ubevisst, og det er kanskje en slang i enkelte deler av fotballmiljøet. Men vi må få det bort, det skremmer helt sikkert noen ut av fotballmiljøet, sier Hagen til Glåmdalen.

Selv har han bare gode erfaringer fra dommermiljøet. Der har det lenge vært kjent at han er homofil.

Hagen sier at han aldri har lagt skjul på noe, men heller ikke hatt behov for å fortelle det til alle. Det handler først og fremst om at han ikke trives i offentligheten.