Viking-børsen: Scoret sitt første og løste oppgaven strålende

Her er Aftenbladets Viking-børs etter 4–1-seieren mot Start.

Sebastian Sebulonsen måtte trø til som venstreback. 20-åringen scoret sitt første Viking-mål og spilte en meget god kamp. Carina Johansen

SR-BANK ARENA: Det var en meget spesiell ramme rundt lørdagens serieoppgjør mellom Viking og Start på SR-Bank Arena.

Kampen var den første etter at Bjarne Berntsen torsdag fikk beskjeden om at han er ferdig i klubben etter inneværende sesong - en avgjørelse som sendte sjokkbølger inn over fansen og skapte stort sinne.