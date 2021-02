Målløst på Stamford Bridge – Solskjærs vonde topp seks-rekke fortsetter

(Chelsea – Manchester United 0–0) Begge lag hadde nok av muligheter, men ingen av dem klarte å finne veien til mål. De røde djevlene har nå spilt seks ligakamper mot topp seks-klubbene uten scoring.

28. feb. 2021 19:22 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke siden 1–6-ydmykelsen mot Tottenham i oktober har Manchester United funnet nettmaskene mot en topp seks-klubb i Premier League.

Siden den nedsablingen har de møtt Chelsea (0–0), Arsenal (0–1), Manchester City (0–0), Liverpool (0–0) og Arsenal igjen (0–0) uten å score. I den ene kampen de scoret, mot Tottenham, kom målet i tillegg etter to minutters spill – fra straffemerket.

Søndag ble det igjen en målløs kamp mot en annen toppklubb.

Nok av sjanser

Edouard Mendy og David de Gea fikk begge nok å gjøre som burvoktere for henholdsvis Chelsea og Manchester United. Begge keeperne måtte i aksjon flere ganger.

De Geas beste redning kom i 2. omgang da Hakim Ziyech avsluttet etter innlegg fra Ben Chilwell, mens både Scott McTominay og Marcus Rashford testet Mendy, som besto.

Lagene hadde også hver sin store sjanse der keeperne var sjanseløse: Olivier Giroud kastet seg inn for å forsøke å heade et innlegg fra Callum Hudson-Odoi i mål, men franskmannen nådde akkurat ikke frem i tide. Mason Greenwood hadde et meget godt skuddforsøk som gikk like utenfor krysset.

Det var en jevnspilt kamp der begge lag vekslet på å ha initiativet, og alt i alt er egentlig uavgjort et rettferdig resultat. Hands-situasjonen med Callum Hudson-Odoi fra den første omgangen er fortsatt den store snakkisen – også etter kampslutt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de stoppet kampen hvis det ikke var straffe. Det er forvirrende med VAR, sier Luke Shaw til Sky Sports etter kampen.

Selv om mangelen på mål mot de andre toppklubbene er bekymringsverdig for Manchester United & co. forlenges den imponerende resultatrekken på bortebane:

De røde djevlene har nå spilt hele 20 bortekamper uten tap.

Fortsatt ubeseiret under Tuchel

Begge lag var i aksjon i midtuken, og kanskje bar oppgjøret preg av det. Til tross for en 4–0-ledelse fra den første kampen stilte Ole Gunnar Solskjær med et sterkt lag i returoppgjøret hjemme mot Real Sociedad (som endte 0–0), mens Chelsea på sin side slo den spanske serielederen Atlético Madrid 1–0.

Tempoet var høyt i starten av kampen, men etter hvert dalte intensiteten betraktelig. Det var tilsynelatende mange slitne bein ute på Stamford Bridge-gresset.

0–0 på Stamford Bridge var kanskje et rettferdig resultat, men ikke spesielt gunstig for noen av lagene.

TAPER TERRENG: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er nå tolv poeng bak byrival og serieleder Manchester City. Foto: Clive Rose / PA Wire

Chelsea blir værende på 5. plass, og kan nå få Liverpool helt opp i ryggen dersom de slår Sheffield United kl. 20.15. Chelsea kunne med seier tatt seg forbi West Ham og vært to poeng bak tabelltreer Leicester. Både West Ham og Leicester tapte denne helgen.

Chelsea er imidlertid fortsatt ubeseiret under Thomas Tuchels ledelse.

Manchester United kunne også fått en luke på tre poeng til Leicester, men med uavgjort er de bare poenget foran, samtidig som de taper terreng til serieleder og byrival Manchester City. De er nå tolv poeng foran Manchester United, med full fart mot nok et seriegull.