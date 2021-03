Ciljan kneskadet: Må gjennom MR-undersøkelse

Per Ciljan Skjelbred må ta MR-bilde og bli vurdert av ortoped etter at det smalt i kneet for en drøy uke siden.

Vet mer tirsdag: Ciljan skal undersøkes tidlig neste uke. Foto: Kim Nygård

Nå nettopp

– Per har pådratt seg en skade av det mediale leddbåndet i høyre kne. Han skal undersøkes av ortoped, og vi skal ta et MR-bilde.

Det sier RBKs medisinske sjef Reidar Due til Adresseavisen.