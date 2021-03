Denne duoen klar for TUIL - de kan få selskap av store profiler

Sverre Skoglund (21) og Johan Martin Arntsen (21) signerte i dag for TUIL.

KLAR FOR TUIL: Sverre Skoglund (t.v.) og Johan Martin Arntsen (t.h.). Foto: Folkebladet / Privat

Nå nettopp

TUIL signerte fredag to 21 år gamle spillere; spissen Sverre Skoglund som i fjor spilte for FK Senja etter å ha tilbrakt hele karrieren i Finnsnes før den tid, og forsvarsspilleren Johan Martin Arntsen (21), som opprinnelig er TUIL-gutt, men i 2019 spilte for Skjervøy og 2020 i Fløya.

Begge spillerne har skrevet under på toårskontrakter.