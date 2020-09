Nå venter Balkans uberegnelige urokråker på Ullevaal

OM FOTBALL: Om én måned heter Norges verste fiende Serbia. Serbias verste fiende kommer fortsatt til å hete ... Serbia.

Nemanja Maksimovic (t.v.) og Aleksandar Mitrovic fortviler etter at Serbia bommet på en stor sjanse mot Tyrkia i Beograd søndag. Darko Vojinovic, AP

8. sep. 2020

Nord-Irland var ingen målestokk for Norge anført av den nye superduoen Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

To mål av begge spissene og 5–1-seier i Belfast mandag kveld var en enorm opptur og en selvtillits-boost inn mot det som blir årets største og viktigste fotballkamp på norsk jord: EM-playoff-kampen hjemme mot Serbia torsdag 8. oktober, som er nest siste hinder mot et mulig fotball-EM neste sommer.

Men Serbia er ikke Nord-Irland. Landslaget fra Balkan er to klasser opp. På sitt beste er de verdensklasse. På sitt verste er de middelmådige.

Inn mot dramaet på Ullevaal er det likevel Norge som kommer med den beste følelsen etter målshowet på Windsor Park.

For det Serbia presterte i sine to Nations League-kamper i helgen skremte ingen.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth scoret to mål hver i 5–1-seieren mot Nord-Irland. LORRAINE O' SULLIVAN, REUTERS

«Alltid» i VM, aldri i EM

Republikken Serbia har et uberegnelig fotballandslag.

De har kvalifisert seg for tre av de fire siste VM-sluttspill. Men serberne har aldri deltatt i fotball-EM som selvstendig nasjon.

Det burde vært omvendt, ettersom det er mye vanskeligere å kvalifisere seg for et VM enn et EM, men dette er serbisk landslagsfotball i et nøtteskall:

En vet aldri hva som kommer. De er totalt uberegnelige. Derfor er det også vrient å spå noe som helst før playoffduellen mellom Norge og Serbia.

Et Serbia som er «på» er knepne favoritter mot Norge. Et skjerpet Serbia, er et livsfarlig Serbia.

Problemet til Serbia er Serbia. De er sin egen fiende. Det finnes knapt et mer underpresterende landslag i hele verden når du ser på utvalget av gode spillere.

Ljubisa Tumbakovic tok over Serbia i 2018. MAXIM SHEMETOV / X90156

Klubblagene er viktigst

De har en spillergruppe med dype splittelser og lite harmoni. Spesielt var uroen stor før dagens landslagssjef Ljubisa Tumbakovic tok over i 2018. Han ble landslagssjef nummer 13 på 12 år, og bare det elleville tallet på antallet trenere forteller en hel del om hvor trøblete det kan være rundt Serbias landslag.

Tumbakovics oppgave var å bedre lagmoralen og få bort uroen som hadde preget spillergruppen.

Det sies at det er blitt bedre, men spørsmålet er om det er nok.

For fortsatt er det slik at klubblagene, som betaler de gode lønningene, er det viktigste for de serbiske landslagsspillerne.

De ser mer på landslagsoppholdene som arekreasjon fra den travle klubbhverdagen. Derfor er det vrient å si hvor Serbia står, det avhenger mye av spillernes humør på kampdagen.

Tenningsnivået er ofte høyest når det koker rundt dem. Stappfulle tribuner og fyrverkeri trigger de serbiske spillerne. De elsker balkansk kok.

Derfor er det ikke sikkert at et tomt Ullevaal er en så stor ulempe for Norge. Det kan i høyeste grad påvirke Serbia også.

Vi så det i to slappe og tafatte kamper i Nations League de siste dagene, som endte med 1–3-tap borte mot Russland og 0–0 hjemme mot Tyrkia.

At Serbias spillere har talent og kvalitet, er det ingen tvil om.

Men de er også i stand til å lage store problemer for seg selv.

Ajax-stjernen Dusan Tadic starter trolig i 10'errollen bak spissen Aleksandar Mitrovic på Ullevaal om en måned. Darko Vojinovic, AP

Tap og uavgjort sist uke

* 3–1-tapet borte mot Russland viste nok en gang at Serbia har problemer bakover på banen da forsvarsspiller Nikola Maksimovic skled og ga bort ballen som bakerste mann. Kjempefeilen ble kostbar og førte til baklengsmål. Forsvarsspillet var en gang Serbias styrke, nå er det svakheten. De opptrer uklokt, uryddig og ukonsentrert. Forsvarerne er store og sterke, men treige. På de 10 siste kampene har Serbia sluppet inn hele 19 mål.

* Serbias viktigste våpen heter Aleksandar Mitrovic. Fulham-spissen scoret landslagsmål nummer 35 på 57 landskamper Russland torsdag, men bommet på den ene store sjansen han fikk mot Tyrkia. Mitrovic er soleklart førstevalg som enslig spiss og har parkert Real Madrid-spissen Luka Jovic på benken. Serbia har scoret ett mindre enn de har sluppet inn på de siste 10 kampene: 18 mål.

* Hvem skal starte i 10'errollen bak spissen Mitrovic? Sergej Milinkovic-Savic, Adem Ljajic og Dusan Tadic er glitrende spillere hver for seg og har alle vært prøvd i den rollen. Noen ganger har Serbia startet med to av dem, men aldri alle tre. Mot Tyrkia søndag var det kun plass til Tadic, som har vært brukt der mest. Mot Russland hadde Tadic kompaniskap av Milinkovic-Savic. Trolig blir Tadic «10'er» bak Mitrovic på Ullevaal, spørsmålet er hvem han får med seg.

Dette vet vi altså om Serbia før møtet med Norge på Ullevaal om nøyaktig én måned.

Problemet er alt det vi ikke vet.

For eksempel om spillerne står opp med feil fot i Oslo torsdag 8. oktober.