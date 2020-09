Mbappé testet positivt for koronaviruset – to dager etter Sverige-kampen

Den franske stjernespissen Kylian Mbappé er den siste i rekken av Paris Saint-Germain-spillere som har fått påvist koronavirus.

Kylian Mbappé scoret mot Sverige. Jessica Gow / TT NEWS AGENCY

Nå nettopp

Det skjer to dager etter at han ble matchvinner og spilte 76 minutter i 1-0-seieren over Sverige i Uefas nasjonsliga.

Nyhetsbyrået AFP melder at Mbappé fikk vite om det positive testresultatet først etter mandagens treningsøkt med det franske laget. Han har nå forlatt troppen og er naturligvis uaktuell til tirsdagens hjemmekamp mot Kroatia.

Mbappé er den sjuende PSG-spilleren som har testet positivt for koronavirus. Neymar og flere andre spillere fikk påvist viruset i forrige uke.

