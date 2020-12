Solskjær fortsatte seiersrekken – snudde kampen på 13 magiske minutter

(West Ham – Manchester United 1–3) Manchester United beviste at fotball er et spill med to omganger. Etter en svak første omgang, slo Ole Gunnar Solskjærs menn brutalt tilbake og tok deres fjerde strake seier i Premier League.

Nå nettopp

Premier League har rullet og gått siden september, men én ting har manglet: tilskuere. Oppgjøret var sesongens første kamp med fans på tribunene, og lagene ble møtt med såpebobler og jubel på Olympiastadion i London.

Og hjemmelaget fikk mer å rope hurra for i første omgang. For det var et tamt bortelag på banen før pause. Det utnyttet et energisk West Ham, som allerede etter ett minutt skapte kampens første sjanse.

Hjemmelaget traff stolpen, bommet på åpent mål og var alene med keeper, men det var på en corner det smalt. Declan Rice steg til værs på første stolpe og stusset ballen videre. Der sto en umarkert Tomás Soucek og pirket inn ledelsen.

I bare én kamp denne sesongen har «The Hammers» gått målløse av banen, og tendensene i kampen tatt i betraktning, var ballen dømt til å sitte i nettet til slutt. Ole Gunnar Solskjær må ha vært nære en kink i nakken av å riste oppgitt på hodet over Manchester Uniteds forsvarsspill. Bare Everton, Fulham, West Bromwich og Burnley har sluppet inn flere mål denne Manchester United denne sesongen.

Les også Kevin De Bruyne ble avgjørende i kontrollert seier

Én ting ga Solskjær og co. håp før andre omgang. I 2020 hadde Manchester United tatt 19 poeng etter poeng etter å ha ligger under – flest i Premier League. Ingen har tapt flere poeng (16) etter å ha ledet enn West Ham.

I dagens fotball finnes det statistikk på alt, men denne gangen viste tallenes tale seg å stemme. For på tre minutter midtveis i andre omgang snudde bortelaget kampen.

Først curlet Paul Pogba ballen i hjørnet fra distanse. Et lekkert langskudd av den tidvis utskjelte franskmannen. Like etter sørget Mason Greenwood for at snuoperasjonen var et faktum. Innlegget fra Alex Telles ble lagt til rette for skudd med et sensitivt touch. Touch nummer to ble brukt til å banke ballen i hjørne. Klasse av 19-åringen.

Ti minutter senere punkterte Marcus Rashford kampen. 13 fantastiske minutter for Manchester-klubben. En perfekt stikker fra Juan Mata sendte spissen alene med keeper – og hvorfor ikke chippe ballen over keeper? Lekende enkelt for en spiller av hans kaliber.

Nå har Solskjær og co. bare to poeng opp til tabelltopp i Premier League. Der igger Liverpool og Tottenham i delt ledelse.