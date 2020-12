Brage (21) kan gå kontraktsløs inn i det nye året: – Vi har is i magen

Brage Berg Pedersen møtte TIL-ledelsen i slutten av forrige uke.

UVISS FREMTID: Brage Berg Pedersen på TILs treningsleir i Marbella i vinter. Det blir neppe ny avtale etter årets sesong med Gutan for 21-åringen. Rune Robertsen

Nå nettopp

Til stede var Lars Petter Andressen, spillerlogistikkansvarlig i TIL, og Berg Pedersens agent, Dan Mikal Ihlen-Hansen.

– Vi snakket litt om året som har vært og la litt planen fremover. Det er jo sånn at vi egentlig ser det an. Alle er samstemte om at spilletid er førsteprioritet for Brage i 2021. Så får vi se hvor det er best forutsetning for det, sier Ihlen-Hansen.