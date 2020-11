RBK-sjefen: Foreslår å flytte Eliteseriekamper

NFF jobber med løsning for neste runde av Eliteserien ettersom seks lag er rammet av karantener. De bekrefter samtidig at Eliteserie-spillerne som har vært på landslagssamling er ute av karantene søndag 22. november.

ONSDAGSRUNDE: Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, har foreslått å utsette Eliteserie-kamper. Foto: Fredrik Hagen

15. nov. 2020 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken ble herrelandslaget satt i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui testet positivt for coronaviruset.

Det fører til problemer for gjennomføringen av den neste runde av Eliteserien ettersom fem spillere i troppen er fra Eliteserien:

André Hansen og Markus Henriksen (Rosenborg)

Patrick Berg og Marius Lode (Glimt)

Sondre Rossbach (Odd)

Daglig leder i Rosenborg sier til VG at hun har foreslått til Norges Fotballforbund at Rosenborgs kamp mot Brann derfor kan flyttes til onsdag 25. november.

– Jeg tenker også at dette kan være noe Odd og Glimt også vil ettersom de også vil mangle spillere kommende helg. De skal heller ikke spille i Europa, så en mulighet er jo kanskje å spille onsdagskamp, og deretter på søndag for neste runde etter der igjen, sier Moe Dyrhaug til VG.

Per dags dato er det seks klubber som er rammet av coronakarantene. Foruten Rosenborg, Glimt og Odd er også Brann, Haugesund og Strømsgodset rammet av karantene.

Konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn forteller søndag til VG at forbundet nå jobber med en løsning for den kommende runden i Eliteserien.

Team Manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt skriver til VG at de vil søke om å flytte kampen, men kun om spillerne fortsatt er i karantene når kampen skal spilles.

– Hvis våre landslagsgutter er ute av karantenen til kampstart, spiller vi kampen på oppsatt tid. Hvis spillerne fortsatt er i karantene søndag kveld, vil vi søke å flytte kampen. Vår forståelse av situasjonen er at spillerne er ute av karantene kl 13:00 kampdag. Hvis denne forståelsen av situasjonen er riktig, spiller vi kampen på oppsatt tid, skriver Sakariassen til VG.

Nils Fisketjønn bekrefter at spillerne som har vært på landslagssamling er ute av karantenen klokken 13.00 søndag 22. november.

Sportssjef i Brann Rune Soltvedt har selv ikke hørt noe fra NFF eller andre klubber når VG kontakter han angående en eventuell utsettelse av kampen deres mot Rosenborg.

– Med forbehold om at de opplysningene du gir meg stemmer, blir det for vår del viktig at det blir rettferdig og likt for alle lag. Hadde dette vært midt i sesongen så hadde det vært noe annet, men nå er vi i innspurten hvor det hele skal avgjøres. Da mener jeg at alle lag bør få kjempe på mest mulig likt grunnlag, sier sportssjef i Brann Rune Soltvedt til VG og legger til:

– Men dette er nok NFF veldig klar over også, og vi er trygge på at de vil ivareta dette på en best mulig måte for alle lag om det blir endringer i kampprogrammet.