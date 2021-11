Adresseavisen sender finalekampene i trøndersk mesterskap

Både regionfinalene, hovedfinalene og to aldersbestemte kamper sendes direkte på adressa.no.

Jacob Berntzen står med 13 mål på 11 kamper denne sesongen og har vært sentral for Trønder-Lyn.

Nå nettopp

Trøndersk mesterskap i fotball er en turnering for seniorlag i fjerde-, femte- og sjettedivisjon.

Turneringen er organisert med et sluttspill for nord-delen og sør-delen i fotballkretsen, før det blir hovedfinaler mellom vinnerne i regionene neste helg.

Alle seniorfinalene kan du se direkte på adressa.no.

– Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan fortelle at vi viser regionfinalene til helga. Ser vi på kampoppsettet, så er det ingen tvil om at vi har noen svært spennende kamper foran oss, sier sportsleder Yngve Bergli i Adresseavisen.

Denne helga sendes disse kampene:

Lørdag:

Klokka 13.00, sør-finale for kvinner: Sverresborg - Tynset

Klokka 16.00, sør-finale for menn: Trønder-Lyn - Sverresborg

Søndag:

Klokka 13.00, nord-finale for kvinner: Steinkjer - Malvik

Klokka 16.00, nord-finale for menn: Vuku - Ørland

Også to kamper for aldersbestemte lag vil sendes direkte på adressa.no:

– Onsdag 10. november spilles finalene mellom Ranheim og Tiller i J17-klassen, og Trygg/Lade og Nardo G16-klassen (OBOS-cup). Begge kampene vil bli sendt direkte på adressa.no, sier Bergli.

