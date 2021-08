PSG-direktør langer ut mot Real Madrid: – Totalt uakseptabelt

PSG-direktør Leonardo sier til den franske TV-kanalen RMC at gullkalven Kylian Mbappé selv ønsker å forlate klubben – uten å være imponert over Real Madrids oppførsel i saken.

«VIL FORLATE»: Paris Saint-Germains sportsdirektør sier han tror Kylian Mbappé vil forlate den franske hovedstaden.

– Vi kommer ikke til å holde noen tilbake. Vi sa nei til første bud, men hvis betingelsene er gode nok, så får vi se, sier Leonardo.

Han bekrefter at Real Madrid har lagt inn bud på spilleren og sier det er i størrelsesorden halvannen milliard. Så går han hardt ut mot overgangstaktikken til den spanske storklubben.

– De legger inn dette budet ett år før han er ute av kontrakt og syv dager før overgangsvinduet. Dette gjør de for å vise at de har forsøkt alt, mens de i realiteten begynner forhandlingene frem mot neste sommer, sier brasilianeren.

Videre sier han at avslaget var noe Real Madrid i realiteten ønsket, og anklager dem for å ha holdt på slik de to siste årene.

– Det er uetisk og til og med ulovlig, siden de har kontaktet spilleren direkte. Det er uakseptabelt for vår del, og et veldig bevis for deres strategi, sier Leonardo videre.

Han understreker at selv om de har sagt nei til budet fra Real Madrid, vil han aldri - uansett - lukke dørene for en overgang i løpet av de siste dagene av vinduet. Planen til den franske hovedstadsklubben er stadig å forlenge kontrakten.

– Kylian har alltid lovet oss å ikke forlate klubben gratis (som Bosman-spiller, journ. anm). Det er det han alltid har fortalt oss, sier Leonardo.