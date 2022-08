Er ryktet til United - nå ber han om å bli solgt

Erik ten Hag og Manchester United skal være interessert i Ajax-vingen Antony. I et intervju gjør brasilianeren det klart at han ønsker seg bort fra Nederland.

– I juni avbrøt jeg ferien min for å komme tilbake til Amsterdam for å snakke med den nye treneren om at jeg ville dra, forteller Antony i et intervju med overgangsguruen Fabrizio Romano på hans YouTube-kanal.

22-åringen som kom til Ajax i 2020 og dermed fikk to sesonger under ten Hag, er ifølge Sky Sports høyt oppe på ønskelisten til gamletreneren. Manchester United skal ha lagt inn flere bud, som samtlige har blitt avslått. Det høyeste på rundt 870 millioner norske kroner.

– Jeg ber dem om å selge meg for den største overgangssummen i Nederland noensinne, sier Antony i intervjuet og legger til:

– Jeg var veldig glad i Amsterdam, men nå er jeg klar til å følge drømmene mine. Ajax vil alltid være i hjertet mitt. Jeg håper Ajax-supporterne forstår ønsket mitt.

The Athletic meldte tidligere denne uken at Manchester United nå er klare til å legge inn et bud på 94 millioner euro for brasilianeren, tilsvarende 915 millioner norske kroner.

Ifølge De Telegraaf skal allerede apparatet rundt Antony ha vært på husjakt i Manchester.

– Noen gjemmer seg, men han er en type som elsker oppmerksomhet. Og er det ett sted du får oppmerksomhet, er det i United – på godt og vondt. Antony elsker rampelyset og han har mentalitet til å takle det, sa Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay, som følger nederlandsk fotball nøye, til VG tidligere denne uken.

På pressekonferansen før lørdagens kamp mot Southampton var ten Hag klar i talen om overgangsmarkedet og stallen til United.

– Vi trenger spillere, det er klart, men vi trenger de riktige spillerne. Det har vi sagt underveis i hele overgangsvinduet og vi er fornøyde med det vi har fått til så langt.

Det var det samme som treneren formanet etter braktapet for Brentford i den andre serierunden. Da var ekspertene klare på at United trengte å forsterke troppen i både midtbaneleddet og i angrepsrekken.

Siden den tid har Casemiro kommet inn, og nå kan altså angrepsspilleren Antony være på vei. Førstnevnte kan dukke opp allerede mot Southampton lørdag.

– Casemiro er i form. Han har gjennomført alle treningsøktene. Han trente først individuelt, og de siste dagene har han trent med laget, opplyste ten Hag på fredagens pressekonferanse.