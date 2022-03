Tvedten og Thorsnes roet premiere-nervene da Vålerenga vant

VALLE (VG) (Vålerenga-Stabæk 2-0) I 80 minutter holdt Stabæk unna for Vålerenga. Så dukket Olaug Tvedten opp.

ENDELIG! Olaug Tvedten (nummer 10) jubler med Vålerenga-spillerne på slep etter å ha satt inn 1–0 mot Stabæk.

21. mars 2022 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

Etter klabb og babb i Stabæk-feltet dukket Tvedten opp og skjøt ballen i mål etter at Elise Thorsnes’ forsøk ble reddet.

Fem minutter senere økte Thorsnes til 2–0.

Keeper Sunniva Skoglund holdt Stabæk inne i kampen med en rekke gode redninger. Hun er på blokken til landslagstrener Martin Sjögren. I serieåpningen mot Vålerenga viste 19-åringen hvorfor.

– Hun sto som en vegg. Det var sånn forrige kamp også. Jeg har «skutt» henne god, men hun er sannelig dyktig også, sier Elise Thorsnes til VG.

Skoglund var i A-landslagets tropp til Algarve-turneringen i februar og imponerte med sitt spill og tok det meste som kom fra Vålerenga i sesongpremieren.

Elise Thorsnes scoret to mål i generalprøven mot Brann. Hennes tre beste forsøk – før målet – ble stoppet av Skoglund – og to av de sjansene var store.

Også Agnete Nielsens store mulighet etter 31 minutter ble på imponerende vis reddet av Stabæk-keeperen.

Så fikk også Sunniva Skoglund god hjelp av et oppofrende Stabæk-forsvar som forsvarte seg tappert – særlig utover i 2. omgang hvor det ble enveiskjøring mot bæringenes mål.

Til slutt måtte Stabæk gi tapt for overmakten.

– De var flinke til å blokkere både utenfor og innenfor 16-meteren. Jeg var skikkelig klar for å sette den ballen i mål da jeg fikk den. Det var bare sykt deilig, sier Olaug Tvedten.

Nils Lexerød har tatt over som ny trener for Vålerenga i en sesong hvor man skal forbedre 4.-plassen fra i fjor. Han har fått orden på et forsvar som nesten ikke har sluppet inn mål i treningskampene.