Keepertabber og bisarr scoring felte Chelsea: – Aner ikke hva han prøver på

(West Ham – Chelsea 3–2) En spinnvill scoring fra Arthur Masuaku (28) rett før slutt sørget for at serieleder Chelsea tapte mot West Ham.

MATCHVINNER: Arthur Masuaku scoret sitt aller første Premier League-mål.

4. des. 2021 15:25 Sist oppdatert nå nettopp

Fra skrått hold banket Masuaku til, og ballen gikk i bue mot Chelsea-målet. Keeper Edouard Mendy fikk hanskene på ballen, men sendte bare ballen videre inn i nettet.

– Noen ganger har man litt flaks. Han vil si at han gikk for skuddet, men vi er bare i ekstase over å ta de tre poengene, sier West Ham-spiller Jarrod Bowen til BT Sport.

– Jeg fortalte ham at jeg syntes det var et flott innlegg. Det var en veldig heldig scoring, men i fotball trenger du litt flaks noen ganger, sier West Ham-manager David Moyes til BT Sport.

– Jeg aner ikke hva han prøver på, men ballen havner i nettet, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Chelsea klarte aldri å svare, og dermed endte det med sesongens andre Premier League-tap for Thomas Tuchels mannskap.

Dermed blir de blåkledde stående på 33 poeng, og kan bli passert av både Manchester City (32 poeng) og Liverpool (31 poeng) som spiller senere lørdag.

Liverpool møter Wolverhampton borte klokken 16:00, mens Manchester City spiller borte mot Watford klokken 18:30.

West Ham er nærmeste forfølger til de tre nokså suverene lagene. Moyes’ mannskap har 27 poeng.

I oppgjøret mellom West Ham og Chelsea tok det ikke fyr fra start, men da kampen nærmet seg en halvtime skjedde det mye.

Først headet Thiago Silva gjestene i ledelsen på et hjørnespark, før han selv reddet en stor West Ham-sjanse på streken bare ett minutt senere.

Ikke lenge etter rotet Chelsea det til i forsvar. Jorginho spilte et svakt tilbakespill mot keeper Mendy, og Bowen satte inn et voldsomt press. Han vant ballen, før Mendy la ham i bakken. Dommer Andre Marriner var sikker i sin sak, og pekte på straffemerket.

– Pasningen er ikke den beste avgjørelsen og orienteringen var ikke så bra heller. Vi kunne reddet det, men valget var ikke det beste fra «Edu» i det øyeblikket heller, sier Tuchel til BT Sport.

Manuel Lanzini tok ansvar fra ellevemeteren, og banket ballen opp i krysset.

Omgangen var fremdeles ikke over, og like før pause banket Mount gjestene tilbake i ledelsen med et nydelig treff.

Hakim Ziyech løftet ballen mot Mount i West Ham-feltet. I det man forventet et hardt skudd i lengste hjørnet, brukte Mount bredsiden og plasserte ballen hardt i nærmeste hjørne.

– Teknisk perfeksjon på scoringen til Mason Mount. 5 sekunder med «se og lær-øyeblikk» for alle unge fotballspillere. Øyekontakt med ball hele veien, motsatt skulder ned for å få presset ballen ned, velge innside av fot for å få sikrere/bredere treffpunkt. Fotballpoesi, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

MED BREDSIDEN: Mason Mount banket Chelsea tilbake i ledelsen da han tok i bruk bredsiden på volley.

Ti minutter ut i andre omgang utlignet Bowen med et velplassert skudd, før Masuaku ble matchvinner med sin merkelige scoring like før slutt.

Dermed er West Ham tilbake på vinnersporet, etter tre kamper uten seier. Forrige seier kom mot et annet topplag, nemlig Liverpool, i den siste kampen før landslagspausen.

– Vi har ikke vunnet på noen kamper, har vært skuffet over oss selv. Men å komme tilbake for så å slå Chelsea, for en prestasjon, sier Bowen.