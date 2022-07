The Times: Ronaldo vil dra fra Manchester United

Cristiano Ronaldos tid på Old Trafford kan være ved veis ende. Ifølge den britiske storavisen The Times ønsker Ronaldo å bli solgt, om klubben får et tilfredsstillende bud.

HVOR GÅR VEIEN? Cristiano Ronaldo kan være på vei vekk fra Manchester United.

2. juli 2022 18:00 Sist oppdatert 18 minutter siden

Portugiseren kom tilbake til Manchester-klubben i fjor sommer, tolv år etter at han først forlot klubben. Ronaldo var i fjor flere ganger helt avgjørende for Manchester United og scoret totalt 24 mål på 38 kamper - i det som var en særs dårlig sesong for storklubben. Bruno Fernandes (10 mål) var den eneste andre United-spilleren som nådde tosifret antall scoringer i løpet av sesongen.

Men nå kan altså Ronaldo være på vei vekk fra klubben, og ifølge The Times har han bedt klubben om å akseptere et bud hvis det er av tilfredsstillende størrelse.

Ronaldos agent Jorge Mendes var ifølge The Athletics David Ornstein i et møte med Chelseas nye eier forrige uke. Der skal visstnok Ronaldo ha blitt diskutert.

Manchester United bekreftet i mai at Erik ten Hag vil ta over som klubbens nye manager. Nederlenderen ble i den forbindelse spurt om Ronaldo var med i planene hans.

– Selvfølgelig, svarte Ten Hag.

Manchester United endte i 2021/22-sesongen helt nede på sjetteplass i Premier League og vil dermed ikke spille i Champions League neste sesong. The Times hevder at avgjørelsen til Ronaldo om å åpne for en overgang skal være drevet av en lyst til å spille i Champions League de siste årene av karrieren.

Ronaldo ble hentet til Manchester United da han var 18 år gammel i 2003 og ble raskt en stjerne på laget. Spesielt fra 2006/07-sesongen og utover har Ronaldo vært blant de fremste målscorerne i herrefotballen. I løpet av ni sesonger i Real Madrid scoret han hele 450 mål på 438 kamper. I samme klubb vant han også Champions League intet mindre enn fire ganger.

Sammen med Lionel Messi har de to nærmest gjort beslag på «Gullballen» - Ballon d’Or - de siste 15 årene, og Ronaldo selv har vunnet den gjeve prisen fem ganger - sist i 2017.