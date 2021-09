Sjögren fullroser UEFAs kvinnekrav: – Trenger flere kvinner i fotballen

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Martin Sjögren (44) fullroser UEFA for kravet om at landslagene må ha med en kvinnelig trener i VM-kvalifiseringen.

EN AV GUTTA: Lena Tyriberget (t.v.) hadde sin første dag på jobb som assistenttrener på landslaget mandag. Her er hun sammen med kollega Anders Jacobson (midten) og landslagstrener Martin Sjögren (t.h.).

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På kvinnelandslagets trening på Ullevaal Stadion mandag kveld hadde svensken flere enn Anders Jacobson ved sin side. Lena Tyriberget hadde sin første økt som ny landslagsassistent.

– Jeg applauderer avgjørelsen til UEFA fordi vi trenger flere kvinner i fotballen. Så kan du si at det er synd at man blir nødt til å «vedta» et sånt krav. Samtidig, ved at man gjør det, så åpner man jo opp markedet for kvinnelige trenere. Jeg ser på det som veldig positivt, sier Martin Sjögren til VG.

Svensken har ikke dårlig samvittighet og viser til at staben til det norske kvinnelandslaget kommer godt ut av det hvis man ser på kjønnsbalansen.

Les også Tyriberget assistent på landslaget: Oppfyller ny UEFA-regel

– Vi har vært helt bevisst på det. Vi er et kvinnelandslag og vi må få inn flere kvinner. Vi tre i trenerteamet er menn. Det får vi ikke gjort noe med, men vi vil ha flere kvinner inn på den sportslige siden. Norges Fotballforbund har jo jobbet med flere prosjekter nettopp for å gi den støtten som kreves. For kanskje er det slik at mange fotballkvinner ikke våger å ta dette steget, at de ikke tror det finnes en karriere i vårt yrke. Sett i lys av det så er det «kult» at det kommer inn flere kvinner.

Lena Tyriberget er ikke helt ny på kvinnelandslaget. Hun var med allerede i 2017. Da jobbet hun med analyse og scouting.

– Veldig bra ressurs

– Etter at hun har vært ute og jobbet i klubb har hun vært med oss mye og har langt på vei vært en del av vårt team – ikke minst under corona-perioden. Det føles bare riktig at hun får en fast rolle hos oss. Lena har så mange kvaliteter som hun kan bidra med inn i laget, så jeg er veldig fornøyd, fastslår Martin Sjögren.

Han er klar på at det trengs flere kvinner i lederroller.

– Det er definitivt, sånn er det bare. Det er jo flere parameter enn bare det som skjer på fotballbanen. Det er så mye annet som man kan tilføre, kanskje en forståelse som ikke vi menn har.

Barcelona-proff Ingrid Syrstad Engen er fornøyd med ansettelsen av Tyriberget som nå har gitt seg som trener for J16-landslaget for å bli assistent for landslagskvinnene.

– Lena har jo vært med oss uansett og har blitt en naturlig del av treningsteamet. Hun er en veldig bra ressurs for oss og vi er veldig fornøyd med det apparatet vi har rundt oss nå. I tillegg samarbeider de bra, sier Syrstad Engen.

PS! Norge innleder sin VM-kvalifisering mot Armenia på Ullevaal Stadion torsdag kl. 18.00.