Viking får neppe straff av Fotball­forbundet

– Dette er ikke noe nytt, men ikke slik det skal være, sier Rune Pedersen i Norges Fotballforbund om flyttingen av målstenger.

Rune Pedersen er tidligere toppdommer og nå seksjonsleder for arrangement i Norges Fotballforbund.

23 minutter siden

Den tidligere toppdommeren Rune Pedersen er nå seksjonsleder for arrangement i fotballforbundet. Han sier flytting av målstenger ikke er en nyhet for dem, at dette er noe de hører om hver sesong.

– Det er velkjent at keepere gjør dette som taktikk eller et ritual. Men det skal ikke være slik. Kanskje er noen keepere mer opptatt av slike ting, men akkurat nå er ikke dette et stort problem, sier Rune Pedersen til Aftenbladet.