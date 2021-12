Klopp nekter å signere uvaksinerte spillere: - Vil være en konstant trussel

Premier League-toppene bønnfaller spillerne om å vaksinere seg. Nå går Liverpool-manager Jürgen Klopp (54) knallhardt ut mot dem som nekter å la seg vaksinere.

KLAR TALE: Jürgen Klopp er muligens den i fotballverden som har gått mest i bresjen for å snakke opp covid-vaksinene.

20. des. 2021 13:41 Sist oppdatert nå nettopp

Tyskeren har flere ganger ytret sine vaksineoppfordringer. Nå tar han det ett steg lenger.

– Det vil nok avgjøre hvem vi eventuelt signerer. Om en spiller ikke er vaksinert, vil han være en konstant trussel for oss alle, sa Klopp foran møtet med Tottenham.

For øyeblikket er Virgil van Dijk, Fabinho og Curtis Jones alle ute med covid-19 i Liverpool-leiren. Mot Tottenham måtte også Thiago Alcantara stå over etter en mulig positiv test.

Kampen endte 2–2 etter en forrykende forestilling. Les mer om kampen her:

Men Klopp vil ikke stoppe ligaen. I Liverpool skal alle ha blitt vaksinerte.

– Hvis viruset vil forsvinne, så er jeg den første som stopper og går hjem og venter til det er borte. Men det er nok ikke tilfelle. Så hva er fordelen med å stoppe? Jeg håper både vi og Tottenham kan spille på søndag, sa Klopp foran ettermiddagens møte i Nord-London.

Han peker også på spill ute i Europa som et tankekors. Flere klubber har opplevd at spillere må isolere seg etter turer utenlands. Dette påvirker spesielt de som er uvaksinerte.

Med stadig flere utsatte kamper, kan det gå mot en ny liga-stopp i England. Senere i uken er det planlagt et møte med managere og kapteiner, ifølge Sky Sports. Premier League-direktør Richard Masters har i et brev til klubbene oppfordret alle spillere om å vaksinere seg.

PREMIER LEAGUE-SJEF: Richard Masters er sjef i Premier League.

– Vi har fremhevet viktigheten av vaksinasjon, og det har aldri vært viktigere, sier han.

Nå skriver Daily Mail at organisasjonen jobber med et forslag som gjør at uvaksinerte spillere må trene på egenhånd. Samme avis melder at det igjen kan bli aktuelt med en «boble» inn mot kampene, hvor spillerne må være innlosjert på et hotell i 24 timer før kampstart.

I helgen raste fans over utsatte kamper. Spesielt håndteringen av Burnley mot Aston Villa satte sinnene i kok. Den ble utsatt først to timer før kampen skulle starte.

I oktober viste offisielle Premier League-tall at 81 prosent av spillerne hadde fått minst én vaksinedose, mens 68 prosent var fullvaksinert. På samme tidspunkt var 94 prosent av spillerne i Bundesliga fullvaksinert. Der har også vaksinemotstander Joshua Kimmich snudd etter stort press.

I Serie A skal så godt som 98 prosent være vaksinerte.

