Rekdal fnyser av advarsel: – Bruker ikke en kalori på det

TRONDHEIM (VG) De har hatt en trøblete oppkjøring, variabel sesongstart og kommer fra en svært ydmykende forestilling sist helg. Nå er Adressas kommentator klinkende klar om følgene av nok et Rosenborg-tap.

ENGASJERT FAGPRAT: Kjetil Rekdal, her i samtale med tidligere Ranheim-trener og Adresseavisens ekspert, Svein Maalen under en trening på Lerkendal denne uken.

23 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Hvis RBK taper den 16. mai, da er bråket i gang, sier Birger Løfaldli til VG.

Det er få som følger trønderklubben så tett som Adresseavisens kommentator.

Nå mener han at et tap på fotballens festdag, på et fullsatt Lerkendal mot Sandefjord, vil sørge for en oppblussing av debatten om Rosenborg har rett trener og ledelse.

Fakta Rosenborgs resultater i Eliteserien 2022 Bodø/Glimt – Rosenborg, 2–2 Rosenborg – Odd, 1–0 Sarpsborg – Rosenborg, 1–1 Rosenborg – Molde, 0–0 Strømsgodset – Rosenborg, 3–0 Vis mer

Selv om han synes Rekdal i utgangspunktet fortjener en hel sesong på å vise hva han kan få til i Trondheim.

– Det er sånn mekanismene og kravene er i Rosenborg, sier Løfaldli og fortsetter:

– De hadde en håpløs sesongoppkjøring, men ellers en akseptabel serieåpning. Men de tapte 3–0 sist. Det kan bli sett på som et arbeidsuhell og en dårlig dag på jobben. Men en ny slik dag blir avgjørende for stemningen i Trøndelag i lang tid fremover. Da kommer debatten om treneren og ledelsen. Det vil ta tid å legge den død igjen. Derfor er kampen avgjørende for Rosenborg nå på kort sikt, sier han.

KLAR TALE: Fra Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, her avbildet tilbake i 2014.

Brutal dom

Rekdal trekker på smilebåndet og humrer litt når VG spør om hvordan laget har «slikket sårene» etter 3–0 mot Strømsgodset sist helg. RBK-treneren kalte selv søndagens prestasjon for «skammelig».

Discovery- og VGTV-ekspert Christian Gauseth karakteriserte trønderne som «flate, kjedelige og koksgrå, slik de har vært hele tiden». Gauseths dom over Rekdals mannskap var at det ser syltynt ut:

Treneren erkjenner at han tok det svært tungt.

– Mitt første tap på 22 serierunder. Den svei brutalt. Det handlet om måten vi tapte på. Det var en ekkel opplevelse, sier han.

De har brukt den siste uken til å komme seg til hektene, analysere hva som gikk galt og få deler av en sykdoms- eller skadepreget tropp på beina igjen.

Selv om han fortsatt er klar på at det vil ta den tiden det tar før laget ikke bare er gode defensivt, men spiller underholdende fotball og kjører over motstanderen, forstår han Løfaldlis advarsel.

LITT BETENKT: Kjetil Rekdal, her sammen med Adresseavisens ekspert, Svein Maalen, under en trening på Lerkendal denne uken.

– Det er sånn det er her. Men jeg bruker ikke en kalori på sånne ting i det hele tatt. Det eneste jeg har fokus på er å fullføre en god treningsuke, at vi er kampklare mandag, og dundrer løs med alt vi har.

– Å snakke om konsekvenser ... Det får du ikke kontrollert. Men jeg har sagt en del ganger at utålmodigheten rundt oss er stor. Så har mange vanskelig for å ta innover seg at det har gått nedover med Rosenborg de siste årene. Tredje-, fjerde- og femteplass. Du har mistet hegemoniet. Du får ikke tilbake det over natten, sier Rekdal.

– Må sørge for stabilitet

Før møtet med Sandefjord mandag står Rosenborg med en skral poengfangst etter fem serierunder.

Én seier, tre uavgjort og ett tap sørger for en 13. plass på tabellen, riktignok med både en og to kamper færre spilt enn drøyt halvparten av lagene i Eliteserien. Ikke nok med det – også spillemessig er det klare utfordringer for trøndernes storklubb (se faktaboks).

Fakta Her sliter Rosenborg i spillstatistikken Fire scorede mål – nest minst i ligaen.

«Forventede mål» ut fra spill og sjanser på 5,5 – minst i ligaen.

En ballbesittelse på 48,8 prosent – nummer 11 i ligaen.

Samtidig: Av lagene med færrest «forventede mål» imot (7). Tallene er hentet fra analyseselskapet Wyscout av Adresseavisen. Vis mer

Så når blir Rekdal stresset eller utålmodig?

Selv hevder han at de følelsene ikke ligger for ham.

– Men jeg ønsker at laget mitt skal score mål, spille god fotball og ha det jækla gøy utpå der. De artigste kampene er når det er to lag som dundrer løs på hverandre og skaper målsjanser hele tiden. Men da snakker vi om nivået til Manchester City og Liverpool.

– Vi vil komme oss dit at vi tåler å slippe inn mål uten at det får konsekvenser for resultatet, men nå må vi sørge for stabilitet. Så må vi ta et nytt steg mot å ta Rosenborg til toppen igjen. Men det er såpass fjernt å hevde seg i Europa, som det var på Nils Arne Eggens tid. Vi har spilt fem serierunder, vi har vist noe positivt, noe negativt. Det er der vi står, sier Rekdal.

PS! Det er imidlertid ikke bare A-laget som sliter med resultatene om dagen. Med én seier og tre tap ligger RBK 2 tredje sist i Norsk Tipping-ligaens femte avdeling med tre poeng.