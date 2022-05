Haaland scoret i avskjedskampen: – Dette har vært uforglemmelige år

DORTMUND (VG) (Borussia Dortmund – Hertha Berlin 2–1) Erling Braut Haaland (21) ble hyllet før kampstart og svarte med scoring i avskjedskampen sin.

14. mai 2022 17:27 Sist oppdatert 8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Kjære Dortmund-fans: Dette har vært uforglemmelige år, sier Haaland – på tysk – i en video publisert på Instagram etter kampen mot Hertha.

Nordmannen skjøt seg umiddelbart inn i Dortmund-fansens hjerter da han kom inn og scoret et hat trick på bare 23 minutter i debuten mot Augsburg.

Nå – nesten 2,5 år senere – er Haalands Dortmund-eventyr over for denne gang.

– Det har ikke vært annet enn en glede og ære å bære denne trøyen. I Dortmund har jeg opplevd minneverdige øyeblikk, møtt spesielle mennesker og ekstraordinære lagkamerater. Jeg kommer aldri til å glemme noe av dette, skriver Haaland under Instagram-innlegget.

Det var helt tydelig at Haaland ønsket å avslutte med smell, og i annenomgang fikk han scoringen sin fra ellevemetersmerket.

Når Youssoufa Moukoko kom inn fra benken og bare trengte to minutter for å score, kunne Haaland også juble for seier i avskjedskampen.

Med dagens scoring vil Haaland stå igjen med 86 mål på 89 kamper i den gule trøyen. Bare 15 spillere har scoret flere mål i klubbens 113 år lange historie.

Tar man bort spillere med under ti kamper, er det ingen Dortmund-spillere gjennom tidende som kan måle seg med nordmannens scoringssnitt.

Nordmannen var én av flere Dortmund-helter som ble takket av lørdag. Også Axel Witsel, Marwin Hitz og klubblegenden Marcel Schmelzer er ferdige.

Kanskje størst av dem alle er Michael Zorc. Ingen har flere kamper for klubben enn mannen som i lang tid har vært Dortmunds sportsdirektør.

Det var nettopp Zorc som hentet Haaland til Dortmund vinteren 2019.

forrige















fullskjerm neste BLE HYLLET: Erling Braut Haaland ble hyllet av Dortmund-fansen i forkant av kampen. 1 av 7 Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Da speakeren ropte «Erliiiing», svarte 70.000 Dortmund-fans med «Haaaaland» tilbake. Nordmannen smilte bredt og klappet seg på brystet da han sugde inn den gule veggens hyllest før kampstart.

Det store gliset til Haaland ble imidlertid stadig mindre utover i førsteomgang. Hertha Berlin tok ledelsen fra straffemerket mot et blekt Dortmund-lag som så ut til å være i feriemodus.

Haaland fikk lite å jobbe med og var tydelig frustrert av den grunn.

I annenomgang var det imidlertid mer sprut i Dortmund-laget, og midtveis ut i omgangen skulle Haaland få scoringen sin.

Raphaël Guerreiro skjøt et frispark i armen på Marvin Plattenhardt. Haaland var illsint da dommeren ikke dømte straffe, men heldigvis for nordmannen endret mannen med fløyten mening etter å ha sett på VAR-skjermen.

Hertha-keeper Marcel Lotka var nære å redde straffen, men maktet ikke å holde ballen ute med beina.

Da fikk Dortmund blod på tann, og seks minutter før slutt satte vidunderbarnet Moukoko inn 2–1 etter et flott løp og en strøken avslutning.

I det 90. minutt ble Haaland klappet av banen til enorm jubel.

Nå går altså ferden videre til Manchester City for oksen fra Jæren. Prisen skal ligge et sted mellom 600–750 millioner norske kroner.

I løpet av den neste uken får vi svaret på om Haaland skal forsvare Premier League-tittelen eller eventuelt hevne tapet av den.

Premier League-sesongen 2022/23 starter 6. august.

Før den tid skal han i aksjon for det norske landslaget i Nations League-kampene mot Serbia, Sverige og Slovenia. Den første kampen er borte mot Serbia 2. juni.

PS: De norske Hertha Berlin-spillerne, Fredrik Bjørkan og Rune Almenning Jarstein, må ut i playoff for å beholde plassen i Bundesliga. Det skjer etter at Stuttgart scoret på overtid og vant 2–1 mot Köln.