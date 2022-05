Fotball Womens Champions League De to tenåringene var uvanlige. Nå kan kun én av dem bli mester.

TORINO (Aftenposten): – Herregud, de var spesielle, sier tidligere lagvenninne. Nå møtes Ada Hegerberg (26) og Caroline Graham Hansen (27) i Europas største kamp, ti år etter at de tok Fotball-Norge med storm.

14 minutter siden

– Dette er en enorm kamp, ikke bare for laget, men for fotballen, sier Ada Hegerberg før Champions League-finalen mellom Barcelona og Lyon.

På pressekonferansen får hun spørsmål fra spanjoler, briter, franskmenn – og nordmenn. Finalearenaen – Juventus Stadium – blir trolig fullsatt. 15.000 fans kommer bare fra Barcelona.

– All interessen gir oss så mye motivasjon. Vi må bare nyte det, og så er det opp til oss å levere god fotball, sier Hegerberg til Aftenposten.

Champions League for kvinner har aldri vært større. Og to av hovedrolleinnehaverne er norske.

I tillegg til Lyons Hegerberg er Caroline Graham Hansen én av Barcelonas viktigste spillere.

Mye av de to stjernenes reise er felles. For ti år siden spilte begge for Stabæk. Der viste de tidlig tegn til storhet. Og to viktige egenskaper – som begge har – kom til syne.