Elabdellaoui, Berge og Haaland tilbake på landslaget

ULLEVAAL STADION (VG) Omar Elabdellaoui, Sander Berge og Erling Braut Haaland er tilbake på landslaget. Det ble bekreftet da troppen ble presentert tirsdag.

15. mars 2022 11:06 Sist oppdatert nå nettopp

Omar Elabdellaoui er med for første gang siden fyrverkeriulykken på nyttårsaften for litt over ett år siden.

– Vi har hatt kontakt hele veien. Han er ikke med på noe medlidenhetsuttak. Han er med fordi han er god nok, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Han er full av lovord om Elabdellaouis fysiske egenskaper, men sier at backen har litt igjen på «timingen» i spillet sitt.

– Det er for mye forlangt å si at Omar er 100 prosent, men han er mye nærmere enn det man kunne drømme om. Det er første gang han er med under meg, og han har vært en viktig del på og utenfor banen i lang tid. Vi gleder oss til å ha han med, sier Solbakken.

Fakta A-landslagstroppen Keepere: André Hansen, Jacob Karlstrøm og Ørjan Håskjold Nyland. Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer, Fredrik Bjørkan, Omar Elabdellaoui, Stian Gregersen, Birger Meling, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Leo Skiri Østigård Midtbane: Fredrik Aursnes, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Mathias Normann, Ola Solbakken, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt, Martin Ødegaard Angrep: Veton Berisha, Erling Braut Haaland, Joshua King, Alexander Sørloth Vis mer

Erling Braut Haaland er også friskmeldt og klar etter skaden.

– Vi har hatt god dialog med Dortmund hele veien. Det har ikke vært noen uoverenstemmelser. Treneren deres er veldig sympatisk og en god mann, sier Solbakken.

COMEBACK-TRIO: Erling Braut Haaland, Sander Berge og Omar Elabdellaoui sammen på Friends Arena i Stockholm i 2019.

Sheffield United-spilleren Sander Berge har slitt med skade i lengre tid, men er tilbake på banen og har vært pigg etter nyttår.

Berge har ikke vært på banen for landslaget siden 14. oktober 2020, men nå er han igjen inne i landslagstroppen til Solbakken.

Det er ikke Salernitana-stopperene Stefan Strandberg, som er ute med skade. Genoa-stopper Leo Skiri Østigård er inne isteden.

– Han har ekstremegenskaper. Han er ekstrem i lufta og ekstrem i eget felt. Han har duellkraft og vinnerkarisma, sier Ståle Solbakken.

Landskampene går på Ullevaal stadion mot Slovakia (46 på FIFA-rankingen) og Armenia (92 på FIFA-rankingen) 25. og 29. mars. Dette er privatlandskamper, og inngår ikke i UEFAs nasjonsliga eller kvalifisering til noe mesterskap.

Før A-landslagsuttaket ble også U21-landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampen mot Østerrike tatt ut. Denne kampen kan du se på VGTV tirsdag 29. mars klokken 18.00.

Ståle Solbakkens sønn, Markus Solbakken, er blant de som er med i U21-troppen.