Medier: Usikker Liverpool-fremtid for Henderson

Flere medier skriver at fremtiden til Liverpool-kaptein Jordan Henderson (31) er uviss.

VIKTIG BRIKKE: Jordan Henderson har vært en nøkkelspiller for Liverpool de siste sesongene. Foto: MOLLY DARLINGTON / X07092

20. juli 2021 12:41 Sist oppdatert 12 minutter siden

Jordan Henderson har vært i Merseyside-klubben siden 2011, og signerte en ny femårskontrakt med klubben i september 2018 som løper til 2023. Den gang uttalte han:

– Det er ingen andre steder jeg heller vil spille fotball. Jeg vil være her så lenge jeg kan.

Forhandlingene om ny kontrakt skal være i gang, ifølge blant annet The Athletic og Liverpool Echo, men beskrives som både kompliserte og sensitive. Det begrunnes i at klubbens eier Fenway Sports Group (FSG) skal ha andre ting de heller ønsker å prioritere.

Strategien til FSG handler nå om å investere i unge spillere og bevare dem over flere sesonger, skriver The Athletic. De har fått kritikk for de stadig økende spillerlønningene og minimale investeringene i nye spillere.

De etablerte stjernene Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson og Fabinho sitter også i samme båt, da samtlige kontrakter utgår sommeren 2023.

Daglig leder i Liverpool Supporterklubb, Tore Hansen, synes det er bra at klubben tenker langsiktig, men ser gjerne at Henderson blir i klubben litt lenger.

– Strategien er tydelig og det er bra for spillerlogistikken, men det er nødt til å være en balanse. James Milner fikk blant annet forlenget. Det handler om ledertyper – og hvor mange av de kan man miste, sier Hansen spørrende.

Det hele kan minne noe om fjoråret situasjon med Georginio Wijnaldum. Han kom aldri til enighet med klubben og signerte heller en treårskontrakt med Paris Saint-Germain. Noe av grunnen skal blant annet vært fokuset på nye unge spillere.

TETTE: Jordan Henderson har et veldig godt forhold til manager Jürgen Klopp. Foto: CARL RECINE / X03807

Liverpool-kapteinen har høstet mye kritikk gjennom de ti årene. Men de siste sesongene blir han hyllet som en enorm profil for Liverpool, i takt med at klubben vant Champions League i 2019 og Premier League i 2020.

Coronapandemien har hatt store økonomiske innvirkninger og klubben er nødt til å ta noen vanskelige avgjørelser for å drive bærekraftig. Hansen er spent på hvilke prioriteringer klubbledelsen tar.

– Det er en viktig jobb som skal gjøres. Klopps første suksesslag brytes opp, og klubben må fornye laget. FSG er opptatt av å skape overskudd slik at de slipper å spytte inn for mye kapital. Jeg er spent på hvordan de bruker verktøykassen, forteller Hansen.