Selvmål ødela for Sandefjord – Haugesund stoppet vertenes gode hjemmeform

(Sandefjord – Haugesund 1–1) Sandefjord kunne ta sin fjerde strake hjemmeseier, men et selvmål av Alexander Ruud Tveter (30) sørget for at det endte med poengdeling mot Haugesund.

21. juli 2021 20:52 Sist oppdatert nå nettopp

Sandefjord har vist seg meget gode på hjemmebane den siste tiden og hadde vunnet de tre siste på eget gress på imponerende vis, mot henholdsvis Viking, Bodø/Glimt og Sarpsborg 08.

Mot Haugesund tok de ledelsen etter halvspilt første omgang. Et angrep endte opp hos Sander Risan Mørk i feltet. 20-åringen banket til, og ballen suste inn bak Haugesund-keeper Egil Selvik.

– Ballen havnet i beina mine, så da var det bare å banke til. Det var deilig å se den gå inn, sier Risan Mørk til Discovery i pausen.

Hjemmelaget holdt ledelsen til det var spilt et snaut kvarter av andre omgang. Kristoffer Veldes hjørnespark ble stusset inn i nettet bak Jacob Storevik. Det så først ut som FKH-stopper Ulrik Fredriksen var sist på den, men reprisene viste at et var et selvmål av Alexander Ruud Tveter.

UTLIGNING: Haugesund kunne juble etter selvmålet til Ruud Tveter.

Begge lag jaget et vinnermål, men klarte ikke å produsere de helt store mulighetene. Dermed endte det med poengdeling i Sandefjord.

– Vi skulle gjerne hatt seieren, men tar ett poeng sånn det ble, sier kveldens Haugesund-kaptein Sondre Liseth til Discovery etter kampen.

Han vikarierte som kaptein i fraværet til Benjamin Tiedemann Hansen.

– Det at vi tar med ett poeng når angrepet vårt ikke fungerer, er en styrke, sier Sandefjord-trener Andreas Tegström.

Haugesund er nummer syv med 19 poeng, mens Sandefjord ligger tre poeng bak på ellevteplass.