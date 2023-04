Fagermo raste da Brann brøt Vålerenga-forbannelsen

BERGEN (VG) (Brann – Vålerenga 3–1) Et straffespark fra Sivert Heltne Nilsen var med på å sikre Brann en svært etterlengtet seier mot Vålerenga. VIF-trener Dag-Eilev Fagermo var rasende på dommerteamet.

FOTBALLFEST I BERGEN: Brann leverte varene foran et fullsatt stadion mot Vålerenga.





22.04.2023 19:52 Oppdatert 22.04.2023 20:14

Det så lenge ut til å gå mot den 12. kampen på rad uten seier for Brann mot Vålerenga, men tyve minutter før slutt fikk bergenserne straffe da Bård Finne gikk i bakken.

Kaptein Sivert Heltne Nilsen, med fortid i Vålerenga, var iskald.

– Vi måtte slite på 1–1, men kjemper oss inn i det. Kjempebra av Bård å få straffe der, sier straffeskytteren til TV 2.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo langet ut mot dommerteamet etter at straffen ble utdelt og fikk gult kort på grunn av klagingen. VAR så heller ingen grunn til å gjøre om på avgjørelsen.

Til slutt vant Brann 3–1. Dermed står bergenserne med seks poeng etter tre serierunder. Til sammenligning står Vålerenga med ett poeng.

RASTE: Dag-Eilev Fagermo fikk gult kort rett etter at tidligere Vålerenga-spiller Bård Finne skaffet straffespark for Brann.

Fakta Innbyrdes Brann – VIF siden 2016 2021: Vålerenga – Brann 1–0 Brann – Vålerenga 0–3 2020: Vålerenga – Brann 5–1 Brann – Vålerenga 1–2 2019: Vålerenga – Brann 1–0 Brann – Vålerenga 1–1 2018: Vålerenga – Brann 2–0 Brann – Vålerenga 0–0 2017: Vålerenga – Brann 2–1 Brann – Vålerenga 0–0 2016: Vålerenga – Brann 3–2 Brann – Vålerenga 4–1 Vis mer

Det var Fredrik Oldrup Jensen som felte Brann-angriperen i feltet.

– Jeg regner med at VAR klarer å ta en riktig avgjørelse. Der og da føler jeg at det er like mye Bård som sparker i meg enn meg i ham, men jeg har ikke sett det om igjen og kan ikke konkludere 100 prosent, sier han til VG.

Et fullsatt Brann Stadion – med 16816 tilskuere – badet nemlig i sol og ga den perfekte ramme for klassikeren Brann – Vålerenga da hjemmelaget skremte bort VIF-spøkelset.

Bergenserne gikk ut i hundre og tok ledelsen etter bare fem minutter.

Vålerenga-forsvaret maktet ikke å rydde unna ballen, noe som ga Mathias Rasmussen en skuddmulighet på høyrekanten. Avslutningen gikk via Bård Finne, før den fant veien i fanget på Frederik Børsting. Dansken limte ballen i hjørnet fra skrått hold foran Store Stå.

PANGSTART: Her har Fredrik Børsting akkurat skutt Brann-publikumet til himmels.

Det tok imidlertid bare ti minutter før jubelen stilnet. Henrik Heggheim headet et innlegg på tvers inn i Brann-boksen. Japhet Sery Larsen forsøkte å klarere unna, men klønet i stedet ballen inn i eget nett.

VAR sjekket opp en mulig offside i forkant, men kunne ikke redde dansken.

Og når det heller ikke ville seg foran VIF-målet, måtte Brann gå til pause med 1–1 selv om de dominerte både banespillet og sjansestatistikken.

forrige







fullskjerm neste UHELDIG: Her kløner Japhet Sery Larsen ballen inn i eget nett. Henrik Heggheim var sist borti ballen av bortelagets spillere. 1 av 3 Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Vålerenga hevet seg litt etter hvilen, men Brann fortsatte å være det beste laget. Tyve minutter før slutt fikk de også straffe da Fredrik Oldrup Jensen, som vikarierte for Stefan Strandberg i midtforsvaret, felte Bård Finne.

Sivert Heltne Nilsen var sikker fra ellevemetersmerket. Eirik Horneland var like treffsikker med sitt bytte etter 2–1-scoringen. Brann-treneren kastet innpå Aune Heggebø og fikk maks uttelling. Brann-yndlingen brukte nemlig knappe fem minutter på å øke til 3–1.

Dermed var det endelig Brann som kunne juble for seier mot rivalen etter VIF-seier i de fem foregående kampene innbyrdes.

LEDET AN: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen satte inn 2–1 på straffe mot Vålerenga, klubben han spilte for fra 2014 til 2015.

PS: Hele syv Brann-spillere har fortid i Vålerenga (Mathias Dyngeland, Ruben Kristiansen, Felix Horn Myhre, Bård Finne, Ulrik Mathisen, Sivert Heltne Nilsen og Niklas Castro).