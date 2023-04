Brann til cupfinalen etter Horneland-grep: – Det er helt sinnssykt

Nå er bergenserne én kamp unna lagets første NM-tittel på 19 år.

– Det var ikke den peneste kampen, men det er sinnssykt deilig å få det i havn til slutt, sier Heggebø til VG.

Trener Eirik Horneland (48) ga 21-åringen sjansen fra start for første gang denne sesongen i onsdagens semifinale. Valget viste seg avgjørende da angriperen trakk seg inn bak ryggen på hjemmelagets Sturla Ottesen og tuppet rødtrøyene i ledelsen etter 19 minutter.

– Det er deilig å være i gang igjen fra start og bidra skikkelig. Vi har en sinnssyk entusiasme rundt laget. Det er Bergen på sitt beste, sier Heggebø.

Spissen fikk beskjed dagen før kamp om at han endelig skulle få sjansen fra start.

– Jeg var veldig trygg på at han kom til å levere. Han jobber alltid hardt og er i tillegg dyktig i boksen. Han kan også bekle mange posisjoner, forteller Horneland til VG.

– Hvordan tror du bergenserne vil være i Oslo 20.mai-helgen?

– He-he-he. Det blir som alltid: God gass og fantastisk stemning. Nå får de lov til å utfolde seg i Oslo med en cupfinale. Det blir topp, topp stemning, sier Brann-sjefen i dette intervjuet hvor han forklarer bakgrunnen for lagets suksess etter nedrykket i 2021:

Scoringen til Heggebø gjorde at et lavtliggende Stabæk-mannskap etter hvert måtte ta større sjanser offensivt. Med innbytter Mushaga Bakenga ute på sidelinjen for behandling, utnyttet Finne overtallet og avgjorde kampen med en nådeløs avslutning etter 58 minutter.

– Vi har jobbet beinhardt for å få lov til å spille cupfinale. Det er deilig å klare det, sier Finne til VG.

MANNSTERKE: Brann-supporterne fylte borteseksjonen på Nadderud.

Brann-supporterne hadde kjøpt samtlige billetter til matchen bare tre minutter etter at klubben la de ut for salg. I Oslo satte 600 bergensere farge på oppgjøret hvor bortelaget innfridde favorittstempelet.

Etter kampen stormet fansen banen.

– Det er bare til å se hva som skjer etter kampslutt. Det er helt sinnssykt. Det får man ingen andre steder enn i Brann her i Norge, sier forsvarsprofilen David Wolfe til VG i dette intervjuet:

– Det blir to skikkelig svære klubber i en cupfinale. Det blir en folkefest. Det er helt utrolig å stå her og være klare for en cupfinale etter alt vi har vært gjennom de siste årene, sier den talentfulle venstrebacken.

Wolfe var med på å rykke ned med Brann i 2021.

– Det er en enorm kontrast. Vi snakket om det i garderoben nå, hvor deilig det er å være Brann-spiller for tiden. Vi er en kompisgjeng som pusher hverandre maks.

TOK AV SUPERSPISSEN: Brann-trener Eirik Horneland smilte da Bård Finne gikk av midtveis ut i andre omgang på Nadderud etter en ny nettkjenning for bergenserne.

Fakta Lagene Stabæk (3–5–2): Pettersson – Pedersen, Næss, Skovgaard – Ottesen, Edwards, Lucca, Krogstad, Andresen – Høgh, Kabran. Brann (4–3–3) Dyngeland – Crone, P. Knudsen, Sery, Kristiansen – Rasmussen, H. Nilsen, H. Myhre – Blomberg, Finne, Heggebø. Vis mer

Stinne av selvtillit etter opprykkssesongen fra Obos-ligaen, har Brann fortsatt trenden i Eliteserien. To seirer på tre kamper plasserer dem på 2. plass.

Nå kan de også planlegge for klubbens første cupfinale siden 2011-tapet for Aalesund. Motstander blir enten Lillestrøm eller Bodø/Glimt, som møtes på Åråsen onsdag kveld.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det blir ikke større Norge enn å spille cupfinale med Brann, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen og ber om å få møte Glimt på Ullevaal.