Nytt ellevilt målshow: Bodø/Glimt til semifinale etter snuoperasjon

(Bodø/Glimt – Viking 5–3) De lå under med to mål to ganger. Men Bodø/Glimt kom tilbake og avgjorde det elleville scoringsshowet med fem mål på 40 minutter.

18.03.2023 18:07 Oppdatert 18.03.2023 18:36

– Vanvittig deilig, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– En fantastisk snuoperasjon, mener NRK-ekspert Åge Hareide.

Viking ledet både 0–2 og 1–3. Men anført av Hugo Vetlesen kom Glimt fryktelig tilbake. Både Espejord og innbytter Nino Zugelj scoret to mål mens Amahl Pellegrino satte inn det femte

– Hugo Vetlesen er banens beste. Han viser landslagsform, kommenterer Hareide etter midtbanespillerens tre målgivende på 17 minutter da dramaet ble avsluttet.

Kvartfinalen på Aspmyra ble nesten en kopi av seriekampen i november. Da vant Glimt 5–4 etter Viking hadde ledet 2–4.

– Vi kan å lage underholdende fotballkamper, sier Runar Espejord og snakker om «moral og karakter».

– Djevelsk artig, oppsummer Glimt-spissen fra Tromsø. I semifinalen venter vinneren av søndagens kamp Tromsø-Lillestrøm. Espejord ønsker seg gamleklubben i semi.

– Heldigvis har vi en lojalitet og samhold, sier Kjetil Knutsen.

– Når vi leder 3–1 så har vi et lite håp, sier Lars-Jørgen Salvesen som scoret det siste Viking-målet bare to uker etter at han forlot Bodø/Glimt.

– Det er utrolig tungt. Vi må se på de fem målene vi slipper inn til. Hvis vi fortsetter å slippe inn fem så blir det ikke mange poeng, legger han til.

GLIMT- JUBEL: Glimts tomålsscorere Runar Espejord og Nino Zugelj jubler sammen med Patrick Berg og Albert Grønbæk. Viking-keeper Patrik Gunnarsson er ikke like fornøyd.

Glimt uten Ulrik Saltnes – skadet etter et ublidt møte med et speil – kjørte kvartfinalen fra start. Men Viking hadde lagt en plan. Det het 5–3–2.

– Viking står som et juletre, kommenterte NRK-ekspert Hareide tidlig.

Glimt jobbet intens med å komme seg forbi glitter og kuler. Hugo Vetlesen styrte det meste under trange arbeidsforhold. Han fant indreløperkompanjong Albert Grønbæk etter 25 minutter.

Men avslutningen var Viking-keeper Patrik Gunnarsson godt med på. Islendingen hadde også kontroll da Grønbæk dukket opp med en heading ved motsatt stolpe.

Så startet målshowet.

For minuttet etter kom den første Tripic-kontringen. Lars- Jørgen Salvesen fant spisskollegaen med en nøyaktig ball. Glimt-stopperne Brede Moe og Marius Lode hang ikke med.

– Fullstendig feilplasserte, mente Hareide.

0–1: Zlatko Tripic avsluttet perfekt med høyre fot. Ballen gikk i en bue over en utrusende Glimt-keeper Julian Faye Lund og inn i det lengste hjørnet. Samtidig fikk Tripic hans sko i fjeset og ble liggende.

– Vi har vært vanvittig effektive, sa Viking-kampen i pausen.

0–2: Han kom på kontring nummer to på overtid i 1. omgang. Denne gangen fikk Glimt blokkert skuddet til corner. Men så fikk midtstopper Gianni Stensness tid og rom. Ballen satt i hjørnet.

– Vi blir litt for lave. Vi må komme oss høyere, mente Tripic.

Glimt fortsatte kjøret etter pause.

1–2: Patrik Gunnarsson leverte perfekt før pause, men Viking-keeperens utboksing seks minutter etter pause var ikke god nok. Albert Grønbæk headet til Runar Espejord. Glimt-spissen headet videre i mål.

Hjemmelagets semifinalehåp vokste.

Men Lars-Jørgen Salvesen ville det annerledes.

1–3: Den tidligere Glimt-spilleren slo Marius Lode i lufta og headet ballen inn forbi Julian Faye Lund. NRK-ekspert Hareide var klar på at Glimt-keeperen burde ha ryddet opp i det lange innlegget fra venstre.

Vikings Markus Solbakken traff Hugo Vetlesen bak i leggen rett etterpå. Straffesparket virket klart. Men dommer Kristoffer Hagenes blåste ikke. Landslagssjefen sønn slapp unna etter angrepet på landslagsuttatte Vetlesen.

En slik situasjon vil åpenbart bli sjekket av VAR når eliteserien kommer i gang. Men videodømming brukes ikke i NM. Men Bodø/Glimt hadde mer på lager.

2–3: Nino Zugelj hadde bare vært fire minutter på banen da han ble satt opp av Patrick Berg. Sloveneren fikk tid og rom, og brukte det til å krumme ballen opp i motsatt hjørne.

TOMÅLSSCORER: Nino Zugelj blir gratulert av Patrick Berg og Hugo Vetlesen.