Molde med overraskende tap på Færøyene: – Det er helt sinnssykt

(Klaksvík-Molde 2–1) Magnus Wolff Eikrem (33) dro frem noen øyeblikk av magi, men det færøyske sensasjonslaget Klaksvík svarte med en skikkelig frekkis. Så kom avgjørelsen etter nok en Molde-tabbe.





Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 10:23

– Det er helt sinnssykt. Det er så klønete av Molde. De roter bort kampen, kommenterte Kjetil Rekdal på VGTV.

– Vi gir dem jo kampen. Det de skaper, er det vi som gir dem. Vi er overhodet ikke fornøyd med prestasjonen, oppsummerer Molde-trener Erling Moe etter 1–2-tapet.

Sensasjonen Árni Frederiksberg scoret to ville mål for Klaksvík – begge etter grove Molde-feil. Han står nå med seks mål i Champions League-kvalifiseringen.

– For en avslutning med sin svakeste fot, vurderer Rekdal om 2–1-scoringen, som ble hamret opp i nærmeste kryss med høyrefoten.

Det er venstreslegga som gjør Frederiksberg spesiell.

– Den venstrefoten er det topp, topp verdensklasse på. Det går ikke an å slå dødballer bedre enn han gjør. Det er en blanding av David Beckham og Roberto Carlos. Jeg er forbi imponert, sier Carl-Erik Torp på VGTVs sending

– Alt han tar i for tiden blir jo til gull, beskriver Klaksvík-trener Magne Hoseth.

Se begge praktscoringene på 30 sekunder her:

Tirsdag kveld var det Moldes tur til å «smake» på den færøyske askeladden, som tidligere har slått ut både ungarske Ferencvaros og svenske Häcken i Champions League-kvalifiseringen.

Kjell Inge Røkke hadde tatt turen til Torshavn for å se Moldes proffer mot Klaksvík «amatører». Moldes rike onkel fikk se at laget hans fikk det svært tøft mot laget som trenes av den gamle Molde-duoen Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad.

– Jeg blir forbannet. Det er litt som de andre lagene som har vært her, det ser ikke ut som vi tar det på alvor. Baklengsmålene er rett og slett katastrofe, sier Erling Moe.

– For en gjeng, for en innsats og for en vilje til å skape fantatiske øyeblikk. Jeg er målløs. De overgår seg selv gang på gang, sier Klaksvík-sjef Magne Hoseth.

– Nå får Molde en ekkel kamp på Røkkeløkka. Jeg trodde ikke dette da Molde tok ledelsen 1–0, sier Rekdal.

– Vi har et lag som jobber godt sammen og kriger for hverandre. Man vet aldri hvor langt man kan gå, sier Klaksvíks moldenser Sivert Gussiås, som kom inn og noterte seg for en assist.

Foto: Jens Kr. Vang / NTB

Etter en jevn første omgang, tok kaptein Magnus Wolff Eikrem ansvar umiddelbart etter hvilekvarteret.

Den elegante spilleren var både arkitekt og byggherre da Molde gikk opp i 1–0-ledelse. Han startet angrepet, før han kom seg i posisjon – og styrte innlegget fra Martin Linnes i mål.

Alt lå til rette for et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret i Molde. Vinneren av kampen skal spille play off om Champions League-deltagelse. Taperen er sikret en plass i Conference League.

Klaksvík kom tilbake to ganger i 3–3-oppgjøret mot Häcken, og den halvprofesjonelle fotballgjengen ga seg ikke tirsdag heller.

– Det er dødballer i ett kjør. Det kommer til å gå gærnt på et tidspunkt, advarte Kjetil Rekdal.

Han fikk rett: Árni Frederiksberg utlignet etter en dødball-situasjon da han lurte alle med en frekk avslutning i nærmeste hjørne.

– Den skal ikke gå inn. Molde-keeper Jacob Karlstrøm er feilplassert. Men det er utrolig frekt gjort av Frederiksberg, sier Rekdal.

Han så ikke for seg at hjemmelaget skulle score én gang til.