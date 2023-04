Strømsgodset beskyldes for kynisk spill: – De feiger ut

LILLESTRØM (VG) Mandag skulle Lillestrøm åpnet sesongen på en nesten fullsatt Åråsen. I stedet er fotballfesten utsatt etter coronautbrudd i Strømsgodset. Det vekker reaksjoner mot drammensklubben.

UTSATT: Disse scenene må man vente enda litt til på. Serieåpningen på Åråsen er avlyst.

09.04.2023 18:48 Oppdatert 09.04.2023 19:10

Søndag formiddag kom den nedslående beskjeden til Lillestrøm: Serieåpningen mot Strømsgodset hjemme på Åråsen utsettes.

– Det er en blanding av skuffelse og at man er forbannet. Vi er skuffet fordi det er noe man har sett frem til veldig lenge. Vi skulle vært 8-9000 tilskuere, og hatt serieåpning på hjemmebane for første gang på mange år, sier Lars Raastad, Lillestrøm-fan og medlem i supporterpodcasten «Harde Mottak».

– Så blir man forbannet fordi man skjønner at dette er et kynisk grep fra Godsets side, hevder han.

KRITISK: Lars Raastad stoler ikke på at Strømsgodset ikke kunne stille lag til serieåpningen mot Lillestrøm.

Daglig leder i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen, kan forstå frustrasjonen og forteller at klubben er lei for at dette går utover serieåpningen. Men avviser påstanden fra LSKs supporterhold.

– Det er ikke et kynisk spill. Det er en situasjon som har eskalert gjennom påsken og medisinske vurderinger er lagt til grunn. Vi har ti som er smittet og flere av de har vært sengeliggende i flere dager med feber, svarer Jordan Nilsen til VG.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Daglig leder i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen.

Raastad føler seg trygg på at det er to-tre sentrale Godset-spillere som mangler, og at det er derfor klubben ønsket utsettelse for ikke å måtte stille svekket lag.

– Jeg vet ikke hva slags vurderinger LSK hadde gjort om viktige spillere var syke, men jeg håper at LSK ikke hadde lagt seg på en kynisk linje og utnyttet situasjonen til sin fordel, sier han.

Med godkjenning fra spilleren selv kan Magne Jordan Nilsen i Strømsgodset bekrefte at lagets midtbanesjef Herman Stengel er blant de ti smittede. Nilsen påpeker samtidig at lagkaptein Gustav Valsvik hverken er syk eller skadet.

– Her må man sette seg inn i hvem som er smittet, og det har man ikke gjort her. Det faller for sin egen urimelighet. Det er ikke noe kynisk kalkulert spill der vi har manipulert forbundet til å utsette kampen fordi noen er syke eller skadet. Vi har lagt frem dokumentasjon, så har forbundet på bakgrunn av det valgt å avlyse kampen.

– Vi hadde stilt med de få vi har igjen hvis det ikke ble avlyst. Det blir å så tvil om medisinske vurderinger av oss og NFF. Det synes jeg ikke noe om, fortsetter han.

Til serieåpningen hadde Lillestrøm solgt rundt 8000 billetter (Åråsens kapasitet er 10.500).

– Oppsummert så vil jeg si at Godset på alle måter har sviktet. De hadde solgt 300 billetter til kampen, så det er jo elendig både fra Godset og supporterne. Det virker ikke som de har lyst til å spille kampen. Hverken supportere, spillere eller trenere. De feiger ut på en måte, det er egentlig min opplevelse, sier Lars Raastad.

Utsagnet kjenner ikke Jordan Nilsen, på vegne av klubben, seg igjen i:

– Spillere og trenere har gledet seg til serieåpningen, men når det gjøres medisinske vurderinger så må man lytte og ta det til følge. Vi finner ikke på noe, det blir feil. Vi har vært innstilt på kampen hele veien. Til og med fredag morgen, med seks smittet var vi innstilte på det, garanterer Strømsgodset-sjefen.

– Jeg skjønner at det koker i topplokket nå. Jeg må understreke at jeg har full forståelse for frustrasjonen. Vi hadde også vært det om situasjonen var snudd på hodet, avslutter han.