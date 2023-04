Opplysninger til VG: Hareide blir Island-sjef

Åge Hareide (69) klarer ikke å gi seg som fotballtrener og -leder, og nå gjør han sitt tredje trener-comeback siden han «la opp» i 2012. Etter det VG forstår blir Hareide nå landslagssjef i Island.

KONKURRENTER: Åge Hareide (til venstre) blir nå komkurrent til Norges landslagssjef Ståle Solbakken.

13.04.2023 21:17 Oppdatert 13.04.2023 21:27

Hareide selv ønsker ikke å si noe til VG torsdag kveld, men alt tyder på at den erfarne nordmannen presenteres som islandsk landslagssjef fredag.

Det blir det tredje landslaget Hareide leder fra sidelinjen. Fra før har han ledet Norge (2004–08) og Danmark (2016–20). Åge Hareide har trent diverse klubb- og landslag siden han tok over Molde første gangen, 31 år gammel, som spillende trener i 1985.

I Norge har han trent Molde (to perioder), Rosenborg (to perioder) og Viking. Hareide har trent Helsingborg (to perioder), Örgryte, og Malmö FF (to perioder) i Sverige, samt Brøndby i Danmark.

Som klubbtrener har Hareide vunnet serien i alle de tre skandinaviske landene, med Helsingborg, Brøndby, Rosenborg og Malmö FF. Sistnevnte tok han også inn i Champions League.

Som landslagssjef tok Hareide Danmark til VM, og ledet landet under mesterskapet i 2018, samt tok dem til EM 2020 - men der fikk han ikke lede danskene: Mesterskapet ble utsatt på grunn av Covid-19, og da EM til slutt ble spilt hadde Hareides kontrakt gått ut og Danmark ble ledet av Kasper Hjulmand i EM 2021.

Som sjef for Norge var Hareide nær ved å kvalifisere nasjonen til både VM (2006) og EM (2008).

Nå får han sjansen til å få lede sitt tredje land mot et mesterskap - Island denne gangen. Åge Hareide tar over etter svenske Erik Hamrén.