Engelske fans i Doha om øl-nekt: – Hæ?! Stemmer det?

DOHA (VG) Budweiser skjønner tilsynelatende lite av fredagens øl-nyhet i Qatar. Det gjør ikke de tilreisende engelske supporterne i VM-landet heller.

BRITER I QATAR: Melvin og Mick har reist til Qatar for å se på fotball. De syns øl-nekten er merkelig, men er ikke overrasket.

18. nov. 2022 21:02 Sist oppdatert nå nettopp

– Vel, det var merkelig (awkward), tvitret øl-giganten, før meldingen ble slettet.

Da hadde det utrolige nettopp skjedd: Etter tolv år med planlegging valgte VM-arrangøren å fjerne ølservering på de åtte VM-stadionene, bare 48 timer før VM starter.

Det har kanskje ligget i kortene: For få dager siden ble ølteltene til Budweiser flyttet til et mer diskret område rundt arenaene, angivelig etter ordre fra høyeste hold i Qatar.

Så begynte ryktene å gå. Og i morges norsk tid kom den endelige beskjeden arrow-outward-link .

MESSI: Langs havnepromenaden har tusenvis av migrantarbeidere samlet seg fredag. Der har de utsikt til byen mange av dem har bidratt å bygge opp.

– Hæ?! Stemmer det?

Den engelske kameratgjengen blir overrasket da VG forteller dem at Qatar nettopp har nedlagt forbud mot øl. De har reist til Midtøsten både for å få med seg VM i Qatar, samt andre land i regionen.

– Vi er ikke overrasket, samtidig som vi er overrasket siden nyheten kommer såpass sent. Det å drikke er en del av opplevelsen. De burde ikke få lov til å endre reglene så sent, sier John Mcinness.

– Skuffende?

– Ja! utbryter kameraten Simon Moulden.

ØL: Den britiske kompisgjengen blir overrasket når VG forteller dem nyheten om øl-nekt i det de skal bestille seg litt lokal meze.

Moulden har vært i Qatar tidligere, og vet hva han gikk til. Han er Charlton-supporter.

Engelske supportere har omsider begynt å ankomme Qatar det siste døgnet. Det er ventet flere tusen frem mot kampstart mot Iran på mandag.

Rundt fire tusen personer skal ha kjøpt billett gjennom FA, i tillegg til dem som har kjøpt direkte gjennom FIFA.

– Hvordan kommer engelske fans til å ta dette?

– For å være ærlig: De blir skuffet. Men jeg tror det hele vil foregå respektfullt. Det er som det er, sier Mcinness.

Budweiser skal angivelig ha betalt rundt 750 millioner kroner til FIFA for å være såkalt «partner» i denne fireårsperioden. Det store spørsmålet er hva som nå skjer. Spekulasjonene handle om hvorvidt ølprodusenten vil kreve kompensasjon i kjølvannet av dagens nyhet.

SNART VM: En migrantarbeider har kledd seg opp i det Qatarske flagget.

Presset Brasil

Budweiser, med eierskap i Belgia, har ennå ikke uttalt seg, foruten Twitter-meldingen som ble slettet etter halvannen time. Produsenten kan fortsatt servere alkoholfritt øl, samt øl med alkohol i de mange FIFA-losjene på arenaene.

New York Times arrow-outward-link poengterer fredag ettermiddag hvordan FIFA for åtte år siden ikke lot seg kneble, men tvert imot presset myndighetene i Brasil til å tillate ølservering på VM-arenaene.

Det hadde vært forbudt i landet siden 2003.

– Dette er slik autoritære regimer oppfører seg, er det ikke? De tenker at «Vi kan gjøre det, og da gjør vi det». Det er synd at det kommer såpass sent. Det rimer ikke, for de som kommer til Qatar er ikke alkoholikere. Men det er skuffende mer enn en tragedie, sier John McInness.

Den strengt konservative golfstaten Qatar har til vanlig et anstrengt forhold til alkohol. Det er forbudt å drikke på offentlig plass, og det er bare mulig å få tak i alkohol på enkelte hoteller og restauranter.

Under VM var planen at restriksjonene skulle lette noe, men det skjedde altså ikke.

Slakter øl-kvaliteten

Lenger ned i gaten i hovedstaden Doha møter VG engelske Melvin og Mick. De lever helt fint med fredagens nyhet.

Rett og slett fordi kvaliteten på ølet ikke er godt nok:

– På fotballstadioner får man øl i plastglass og kvaliteten er elendig sett i forhold til prisen. Så det bryr meg ikke, sier Melvin.

– Frykter dere kulturkrasj når resten av de engelske supporterne inntar byen?

– Jeg tror folk fra England vil oppføre seg. De unge supporterne er ikke her, rett og slett fordi VM er lagt til Qatar. Det er ikke mulig å drikke stort her. Vi kjenner reglene i dette landet og følger dem, sier Melvin.