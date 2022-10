Pogba mister VM: – Smertefullt å kunngjøre

Den franske stjernespilleren Paul Pogba (29) mister VM med en kneskade. Det bekrefter hans agent Rafaela Pimenta.

MÅ VÆRE HJEMME: Paul Pogba sliter med kneet.

31. okt. 2022 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Etter helgens undersøkelser er det veldig smertefullt å kunngjøre at Paul Pogba fortsatt trenger å bli bedre. Som følge av dette kan han ikke være med Juventus før VM og heller ikke Frankrike i mesterskapet, sier Pimenta i en uttalelse.

Pogba, som står med 91 landskamper for Frankrike, har til gode å komme på banen for Juventus etter overgangen fra Manchester United i sommer. Det ble tidlig i september klart at Pogba måtte opereres i kneet, og det har siden vært usikkert om han rekker VM.

Mandag bekrefter hans agent at han mister mesterskapet i Qatar, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Det var i en treningskamp mot mexicanske Chivas at det gikk galt for den skadeplagede franskmannen. Undersøkelser i etterkant viste at Pogba hadde en avrevet menisk.

Han forlot sesongoppkjøringen med Juventus i USA for ytterligere undersøkelser hos en spesialist i Italia. Konklusjonen ble at han måtte opereres.

Midtbanekollega N’Golo Kanté mister også mesterskapet. Samme utgjorde de to en viktig del av Frankrikes triumf i Russland for fire og et halvt år siden.