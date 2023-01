Glimts kjøpefest fortsatte med to nye spillere – klubbtopp forsvarer pengebruken

Bodø/Glimt fortsetter å forsterke spillerstallen. Torsdag ble Pemi Faris (22) og Adam Sørensen (22) presentert som nyervervelser.

12.01.2023 15:40

Faris og Sørensen blir spiller nummer fire og fem som kommer inn portene på Aspmyra i overgangsvinduet i januar.

Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Omar Elabdellaoui har fra før signert sine kontrakter med fjorårets sølvlag i Eliteserien.

Adam Sørensen er forsvarsspiller og kommer fra danske Lyngby. Ifølge danske medier betaler Glimt rundt ti millioner kroner for venstrebacken. Sørensen skal dermed utfordre Fredrik Bjørkan om en plass på laget.

Glimt skal lenge ha hatt stortalentet på radaren. I fjor fikk klubben angivelig avslag på sine framstøt.

Forsvarer pengebruk

Spissen Pemi Faris hentes på sin side til Bodø fra Kristiansund. Han scoret fem mål for klubben forrige sesong. Ifølge Tidens Krav ligger overgangssummen på mellom tre og fire millioner kroner.

Sportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, forsvarer pengebruken til klubben.

– Vi reinvesterer jo penger vi har tjent inn i laget. Vi gjør vurderinger som tilsier at dette er fornuftig å gjøre, sier han.

Flere norske klubber har vært kritiske til Glimts kjøpefest.

– Jeg har ikke noe å komme med med hensyn til hva andre klubber mener. Vi har en plan, og vi følger den, og vi føler at vi bruker pengene våre fornuftig, sier Sakariassen.

På et bra sted

Glimts sportslig administrative leder sier klubben «er på et veldig bra sted her vi står nå i januar» på spørsmål om hvor klubben står sammenlignet med på samme tid i fjor.

Sakariassen tror ikke strømmen av spillere vil fortsette inn portene på Aspmyra. Han henviser til at det har vært viktig for klubben å forsterke stallen tidlig i overgangsvinduet, all den tid Glimt om ikke lenge skal i gang med viktige kamper i Europa.

Første post på programmet for nordlandsklubben er imidlertid treningsleir i Spania.