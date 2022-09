Tidenes kjøpefest i Premier League: – Det er så enorme forskjeller

Premier League-klubbene brukte rekordmye penger på overgangsmarkedet i sommer. Samtidig er resten av Europa sjanseløse på å holde følge.

DYRE GUTTER: Darwin Nunez, Erling Braut Haaland og Antony har alle kommet til England og Premier League i sommer. De kostet opp mot to milliarder kroner.

– Et godt bilde på skjevheten er at typiske «midt-på-tabellen-lag» i England, som Leicester, Aston Villa og Wolverhampton, har like store inntekter som AC Milan, Inter og til dels Juventus i toppen i Italia, sier Tor-Kristian Karlsen, fotballekspert og tidligere klubbdirektør i Monaco, til VG.

Ifølge en rapport fra Deloitte handlet Premier League-klubbene nemlig for totalt 22 milliarder kroner i sommer.

Det er en solid opp fra den forrige rekorden fra sommeren 2017 på 16,2 milliarder kroner og kraftig opp fra sist sommer på 12,7 milliarder kroner da klubbene slet med etterdønninger av coronakrisen.

De engelske toppklubbene har alene stått for 49 prosent av overgangssummene i topp 5-ligaene denne sommeren, den høyeste andelen siden 2008, ifølge Deloitte.

Premier League: 2,2 milliarder euro (22 milliarder NOK)

Serie A: 749,2 millioner euro (7,5 milliarder NOK)

Ligue 1: 558 millioner euro (5,6 milliarder NOK)

La Liga: 505,7 millioner euro (5,1 milliarder NOK)

Bundesliga: 484,1 millioner euro (4,8 milliarder NOK)

Årsaken til Premier Leagues sterke økonomi handler mye om at deres inntekter fra TV-rettighetene er i særklasse.

Karlsen tror også at England er populært på grunn av at engelsk-språket gjør det mer tilgjengelig og at det føles nærmere. Han roser også engelsk fotball for det de får til kommersielt.

– Det ser man også på TV-avtalene i Europa. Premier League er helt overlegne på å selge TV-rettighetene i utlandet, det er der den virkelige forskjellen ligger. Til og med Serie A og La Liga som har vært populært internasjonalt, ligger på 15–20 prosent av Premier League, sier Karlsen

– Det handler om at PL er veldig underholdende og folk opplever at det er liv i «alle» kamper med mye drama, fulle stadioner og gode produksjoner.

STORKJØP: Wesley Fofana, fra Leicester til Chelsea, og Richarlison, fra Everton til Tottenham, er to av sommerens største overganger.

– Kan resten av Europa gjøre noe med dette?

– Den enkleste veien er det noen har forsøkt: Super League. Da får noen av klubbene i Europa sugerøret ned i noen av godene til Premier League. Men det er en revolusjonerende idé og det er langt dit, svarer Karlsen.

Tallene viser at Premier League brukte nesten tre ganger mer penger enn Serie A, og fire ganger mer enn Bundesliga. Premier League har ifølge Transfermarkt stått for åtte av de ti største overgangssummene.

Fakta De ti største kjøpene Antony, fra Ajax til Man. United, 95 millioner euro Wesley Fofana, fra Leicester til Chelsea, 80,4 millioner euro Aurélien Tchouaméni, fra Monaco til Real Madrid, 80 millioner euro Darwin Nunez, fra Benfica til Liverpool, 75 millioner euro Casemiro, fra Real Madrid til Man. United, 70,7 millioner euro Alexander Isak, fra Real Sociedad til Newcastle, 70 millioner euro Matthijs de Ligt, fra Juventus til Bayern München, 67 millioner euro Marc Cucurella, fra Brighton til Chelsea, 65,30 millioner Erling Braut Haaland, fra Borussia Dortmund til Man. City, 60 millioner euro Richarlison, fra Everton til Tottenham, 58 millioner euro Kilde: Transfermarkt, oversiktsside for overganger. Vis mer

– Det er så enorme forskjeller, konstaterte Petter Veland, Viaplay-ekspert, på VGs sending torsdag.

Han drar paralleller mellom Premier League og den planlagte Super League blant Europas største klubber som vakte sinne og falt sammen.

– Jeg vil ta litt til ordet for at vi har en Super League allerede med opprykk og nedrykk. Når du ser på de enorme forskjellene her, sa Veland.

Summene i de fire andre store ligaene er nesten 10 milliarder mindre enn nivåene fra 2017–2019 før covid skapte økonomisk trøbbel med tomme tribuner.

Chelsea er klubben som brukte mest penger 255,3 millioner pund, ifølge Deloitte. Det tilsvarer cirka 3 milliarder, og er mer enn halvparten av hva Ligue 1, La Liga og Bundesliga brukte isolert.

– De kommende månedene vil trolig by på betydelige utfordringer for klubber over hele Europa, ettersom økonomiske problemer vil bite etter at budsjetter har blitt strukket, sier Chris Wood, assistent-direktør i Deloittes Sports Business Group.