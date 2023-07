Ekspert skjønner lite av trenervalg etter Fagermo-sparking: – Hva får du ut av det?

(Tromsø – Vålerenga 0–0) Topp møtte nesten bunn, og mulig det er kun høyere makter som vet hvordan Tromsø ikke scoret på kriserammede Vålerenga søndag. Hovedstadsklubben får kritikk av TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

KLUBBKRISE: Det er ingen enkel oppgave Jan Frode Nornes har som midlertidig hovedtrener for Vålerenga. Klubben er nummer 13 i Eliteserien. Vis mer

Formlaget Tromsø viste hvorfor de er serietoer da produserte en haug av store sjanser på Romssa Arena søndag, men takket være Magnus Sjøeng i Vålerenga-målet og noe marginer imot endte det med poengdeling i nord.

Vålerenga – som brøt tapsrekken på fire ligakamper – imponerte ikke TV 2s Yaw Amankwah. Jan Frode Nornes ledet sin andre kamp i ligaen som trener etter sparkingen av Dag-Eilev Fagermo.

– Det er jo et paradoks når Nornes har vært assistenten til Fagermo, står for den samme fotballen, og de sparker Fagermo på grunn av den fotballen, sier han under «FotballXtra».

Grafikk: www.sofascore.com

– Når du har en midlertidig trener som står for veldig mye av det samme, er jo spørsmålene: Hvor mye endring får du egentlig og hva får du ut av det?

– Dette kan bli en viktig mental seier for Vålerenga-laget, sier Aalesund-legende og tidligere VIF-spiller Amund Skiri i studio om 0–0-resultatet.

– Helt enig. Nå trodde vi ikke at vi skulle si før sesongen at Vålerenga reiser til Tromsø og er superfornøyd med 0-0, men det tror jeg de har grunn til å være. Vi ser på de tunge forfallene og situasjonen med midlertidig trener, sier Amankwah.

CTRL C+V: Slik så det ofte ut i Vålerengas sekstenmeter søndag. Her fortviler Maï Traoré etter en kjempemulighet. Vis mer

Vålerengas midlertidige hovedtrener Jan Frode Nornes delte nemlig ut startplass til to 17-åringer i dagens ellever: Aleksander Hammer Kjelsen i «skadefraværet» til Stefan Strandberg og Filip Thorvaldsen i kantposisjon startet begge sin første eliteseriekamp søndag.

Strandberg var ikke med til Tromsø fordi Nornes ønsket ikke å belaste landslagsstopperen for mye.

Dag-Eilev Fagermos tidligere høyre hånd hadde gjort hjemmeleksen – det var belastende nok å være i Vålerenga-forsvaret de første 20 minuttene.

MARKERING: Vålerengas supportergruppe Klanen hadde denne markeringen mot klubbens daglige leder, Erik Espeseth, før kampstart. Vis mer

Hjemmelaget skapte farlighetene med Maï Traoré og Vegard Erlien i hovedrollene. Men sisteskanse Sjøeng sto som en helt mellom stengene og hadde fire redninger på en halv omgang.

Vålerengas første gode mulighet kom etter 25 minutter da 17-årige Thorvaldsen danset seg innover i sekstenmeteren, men skuddet var ikke godt nok til å overliste danske Jakob Haugaard.

– Vålerenga er litt «shaky» bakover, fastslo Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen – med blåveis for anledningen – overfor TV 2 i pausen.

– Vi slipper til litt for mange sjanser dessverre, var dommen til keeper Magnus Sjøeng, som sto for omgangens prestasjon da han hindret et skudd fra Traoré med en lang høyrefot.

KEEPER: Magnus Sjøeng leverte en god førsteomgang for Vålerenga. Her redder han et skudd med Aleksander Hammer Kjelsen i bakgrunnen. Vis mer

Kaptein Yttergård Jenssens sitat i pausen sto seg like etter hvilen. Traoré hadde en gedigen mulighet til å sende Tromsø i ledelsen, men han bommet på ballen.

Den plukket TIL-kapteinen opp fra fire-fem meter, men han valgte å kjøre hælflikk med ryggen til fremfor å spille lagkamerater i bedre posisjon.

Dermed trillet ballen til side for mål til stor misnøye fra hjemmefansen.

STRAFFE? Det ville iallfall Maï Traoré ha, men dommer Tore Hansen vinket spillet videre. Vis mer

Det handlet stort sett bare om Tromsø utover i omgangen, men marginene var ikke på deres side, som virkelig viste hvorfor det kun er Bodø/Glimt som er over dem på tabellen.

Vålerenga på sin side har ikke mange lag bak seg nå. Det er kun ett poeng ned til direkte nedrykk.

Avstanden kunne vært to poeng større hadde Jonas El-Abdellaouis innlegg mot Torgeir Børven vært mer presis helt på tampen av kampen.

Hovedtrener Nornes var likevel fornøyd med 0–0-resultatet etter kamp, som innrømmer at det kanskje hadde vært heldig med tre poeng til søndagens bortelag.

PS: Høyreback Christian Borchgrevink (24) var en del av Vålerenga-troppen for første gang siden 12. desember 2021, men han forble en ubenyttet reserve.