TIL-treneren har fått Jim Solbakken som agent

Gaute Helstrups fremtid er nå i hendene til den kjente agenten Jim Solbakken.

FÅTT AGENT: Gaute Helstrup (t.h.) har fått Jim Solbakken (t.v.) som agent. Vis mer

iTromsø

Det melder avisen Nordlys.

– Ja, det stemmer. Jeg har hatt en hyggelig prat med Jim Solbakken og vi ble enige om at jeg skriver under en avtale med ham. Jeg husker ikke helt når vi ble enige, men det er ikke så lenge siden og det føles fint, sier Gaute Helstrup til Nordlys, som først omtalte interessen etter det sto på nettstedet Transfermarkt at TIL-treneren har knyttet seg til Solbakkens selskap Player Solutions.