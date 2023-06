Nations League kan være redningen for Norge til EM i 2024

Du tenker kanskje at det norske EM-håpet er ute? Nei da, langt ifra. Sannsynligheten er stor for at Norge er to enkeltkamper unna EM i 2024.

HANDSHAKE FOR NATIONS LEAGUE: Mats Møller Dæhli (t.v.) tar Erling Braut Haaland i hånden under kampen mot Skottland 18. juni.

18.06.2023 11:12

Norge har ett poeng på tre kamper i den ordinære EM-kvalifiseringen til Tyskland i 2024. Etter tapet for Skottland, er håpet for direkte kvalifisering svært lite sannsynlig, men:

Ifølge We Global Football – som driver med utregning og sannsynlighet – er sjansen for norsk playoff på 79 prosent.

Spørsmål: Hvordan?

Svar: Nations League.

Samme selskap gir Norge syv prosent sjanse for å komme minst nummer to i gruppen, og dermed gå videre i den ordinære kvaliken:

Gruppe A – EM-kvalik

Playoffen vil bestå av to enkeltkamper som eventuelt spilles 21. og 24. mars 2024. Det er tre land som kvalifiserer seg via Nations League i tillegg til vertsnasjonen Tyskland og 20 nasjoner gjennom ordinær kvalik.

Norge var det 24. beste rankede i Nations League 2022. For at Norge skal komme til playoff og få muligheten til å nå EM, trenger de at 17/23 land 17/23 landNederland, Kroatia, Spania, Italia, Danmark, Portugal, Belgia, Ungarn, Sveits, Tyskland, Polen, Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, England, Wales, Israel, Bosnia, Serbia, Skottland, Finland, Ukraina og Island er de 23 nasjonene. går videre gjennom EM-kvalifisering.

Per 18. juni er Norge utenfor, men det er sannsynlig at land som Italia, Spania og Nederland (alle tre utenfor topp 2) kvalifiserer seg direkte. Norge trenger bare at to av disse landene kvalifiserer direkte, men veien blir enklere om alle storlagene tar veien via ordinær kvalik.

Fakta Gruppene til Italia, Spania og Nederland Spania er i gruppen til Norge - gruppe A. Per 18. juni er Georgia toer i gruppen til Spania og Norge – poenget foran spanjolene. Nederland er i gruppe B med Frankrike, Hellas, Irland og Gibraltar. Hellas har annenplassen etter to kampers spill - tre poeng foran. Italia er i gruppe C med England, Ukraina, Nord-Makedonia og Malta. Ukraina har annenplassen (samme poengsum som italienerne). Vis mer

Om de tre nevnte nasjonene kvalifiserer seg direkte, skal Norge ut i en playoff-semifinale mot Slovenia slik det står seg akkurat nå – men dette endres stadig.

Vinneren av Norge/Slovenia møter Wales eller Estland i et slikt scenario.

Land per 18. juni kvalifisert til Nations League-playoff:

NIVÅ A (her Norge sannsynligvis går inn): Italia, Spania, Nederland og Wales

NIVÅ B: Israel, Bosnia, Finland og Island

NIVÅ C: Luxembourg, Aserbajdsjan, Kosovo og Bulgaria

Ett land fra henholdsvis nivå A, B og C skal altså til EM i 2024.