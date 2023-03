Fortvilelse etter enormt sjansesløseri: – Nattesøvnen blir ikke god

BATUMI (VG) (Georgia – Norge 1–1) Landslagskaptein Martin Ødegaard (24) kunne blitt matchvinner et kvarter før slutt, men vartet opp med en bom av de sjeldne.

28.03.2023 21:10 Oppdatert 28.03.2023 22:39

Til tross for en rekke feite sjanser, må det norske herrelandslaget reise hjem fra Georgia med bare ett poeng i sekken. Det betyr at Norge står med ett poeng av seks mulige to kamper ut i EM-kvaliken.

To av Norges aller største formspillere – Martin Ødegaard og Fredrik Aursnes – bommet begge på tilnærmet åpent mål.

– Hvordan blir nattesøvnen etter den?

– Nattesøvnen blir ikke god. Det var tungt, sier Ødegaard – som står med to mål på 49 landskamper – til VG om sin kjempemiss.

I tillegg til Ødegaard-bommen hadde Mohamed Elyounoussi én store sjanse, mens Alexander Sørloth hadde flere gode muligheter utenom scoringen sin.

Veteran og stoppersjef Stefan Strandberg var langt nede etter poengdelingen.

– Det er frustrerende å stå der bak. Mål preger kamper. De gambler med å holde igjen folk oppe, men vi klarer ikke å avgjøre, sier Strandberg til VG.

– Vi er ikke gode nok i de avgjørende øyeblikkene. Om dette skyldes udyktighet eller bare uflaks, er ikke opp til meg å bedømme.

Landslagssjef Ståle Solbakken måtte igjen, som i Spania-kampen, se at elevene bommet på feite sjanser.

– Det er ikke mer å si om sjansesløsingen. Det viktigste er jo at vi skaper sjansene, jeg kan jo ikke si til guttene at de skal sparke den inn. Vi vet at mål teller i fotball. Det hadde vært verre om vi sto her og ikke hadde skapt sjanser. Vi har noen utrolige sjanser i dag, det hadde vi sist også. Sånn er livet, sier Solbakken.

– Vi må begynne å sette sjansene våre. Skal vi gå til mesterskap, må vi ta de mulighetene vi får, sier høyreback Marcus Holmgren Pedersen til VG.

Alexander Sørloth, som scoret Norges eneste mål etter en flott soloprestasjon, sier til TV 2 at han følte seg sikker på at de skulle vinne etter 1–0-scoringen. Også han hadde gjentatte sjanser til å bli tomålsscorer.

– Aursnes og Martin har vært så sinnssykt gode for klubbene sine og oss, men så får de sånne ... Det er rett og slett marginer. Det kan nesten ikke forklares. Det kan være en stuss, det kan være et lite øyeblikk der det skjer noe i hodet. Det er bare sånt som skjer, sier Sørloth til TV 2.