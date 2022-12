Døtrene om Pelé: – Han er ikke i faresonen

Flere av familiemedlemmene til fotballikonet Pelé (82) har uttalt seg positivt etter de siste dagers usikkerhet rundt hans helsestatus.

SYK: Pelé ligger på sykehuset i São Paolo.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

5. des. 2022 07:42 Sist oppdatert nå nettopp

Oppdateres.

– Folkens, det er ikke sant. Tro oss. Han er ikke på intensivavdelingen. Han ligger på et vanlig rom, så han er ikke i faresonen. Han er under behandling, sier datteren Flavia Nascimento i et intervju med den brasilianske TV-kanalen O Globo sent søndag kveld norsk tid.

Frykten for at en av fotballens største stjerner skulle forlate oss spredde seg raskt da flere brasilianske og internasjonale medier meldte at Pelé hadde sluttet å respondere på cellegiften har mottar i forbindelse med sin kreftdiagnose.

82-åringen ligger for tiden på Albert Einstein-sykehuset i São Paolo, og i en uttalelse fra sykehuset lørdag kveld ble det sagt at Pelé var i stabil tilstand etter innleggelsen i kampen mot tykktarmskreften.

UTENFOR SYKEHUSET: Flere samlet seg utenfor Albert Einstein-sykehuset i São Paolo for å vise sin støtte til Pelé.

Pelé var selv ute på Instagram et par timer etter sykehusets uttalelse lørdag, der han blant annet skrev at han er «sterk og har masse håp». Flere av fotballegendens nærmeste familiemedlemmer forteller i intervjuet med O Globo at de forventer at Pelé skrives ut av sykehuset.

– Han er syk, han er gammel. Men for øyeblikket er han der på grunn av lungeinfeksjonen. Når han føler seg bedre, vil han reise hjem igjen, sier den andre datteren, Kely Nascimento.

Etter å ha blitt operert for kreft for et år siden var 82-åringen innom intensivavdelingen, men ble senere skrevet ut. Siden har han vært inn og ut av sykehuset.

Mandag klokken 20:00 spiller det brasilianske landslaget 8-delsfinale mot Sør-Korea i Qatar, og Pelé uttrykte på Instagram at å se Brasil i det pågående verdensmesterskapet holder ham full av energi.

Pelé var med å vinne VM i 1958, 1962 og 1970, og er den eneste fotballspillere med tre VM-titler. Barnebarnet Arthur Arantes do Nascimento har stor tro på at Pelé skal få se Brasil løfte sin første VM-pokal siden 2002.

– Siden jeg bruker sosiale medier mye, ser jeg mange som sier «Hvil i fred». Da har jeg lyst til å kommentere at «det er ikke det, folkens». Selvfølgelig vil det skje en dag, men ikke nå. Han kommer til å bli bra, det er et spørsmål om tid. Han vil se Brasil løfte den sjette tittelen, sier Arthur Arantes til O Globo.