Medier: Spillerforeningen engasjerer seg i Manchester United-bråket

Krangelen mellom Erik ten Hag og Jadon Sancho (23) forverres, og mandag ble stjernevingen utestengt fra alt av A-lagets klubbfasiliteter. Nå tilbyr den engelske spillerforeningen (PFA) sin hjelp.

UTESTENGT: Jadon Sancho er utestengt fra å bruke Manchester Uniteds førstelags klubbfasiliteter. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 08:39 | Oppdatert: 26.09.2023 08:58

Det skriver den engelske avisen The Times først.

Spillerforeningen i England (PFA) Spillerforeningen i England (PFA)The Professional Footballers' Association (PFA) er fagforeningen for alle nåværende og tidligere fotballspillere i Premier League, FA Women's Super League og de øvrige engelske fotballigaene. Foreningen skal beskytte spillernes rettigheter, representere deres synspunkter og gi støtte gjennom et bredt utvalg av utdannings-, finans- og velværetjenester. tilbyr seg å bistå for å løse tvisten mellom United-sjefen og Sancho – som nå begynner å få store konsekvenser for sistnevnte.

Tidligere i september ble 23-åringen utestengt fra å trene med førstelaget, og han har siden trent alene og med akademispillerne på Carrington – Manchester Uniteds treningsanlegg.

Men nå er den engelske landslagsspilleren også utestengt fra å bruke klubbens fasiliteter. Det inkluderer blant annet førstelagets spiseområde, skriver Mirror – og føyer til at Sancho også spiser med akademilaget.

Fakta Dette er Sancho-bråket Konflikten startet med at Sancho ble vraket til storoppgjøret mot Arsenal 3. september – noe ten Hag begrunnet med prestasjoner på trening.

Kort tid senere slo kantspilleren tilbake og avviste påstanden i sosiale medier.

Medier rapporterer at ten Hag er misfornøyd med Sanchos punktlighet for oppmøte og slapphet på trening. Flere i garderoben deler angivelig managerens syn.

Sancho skal ha nektet å unnskylde seg overfor manageren. Vis mer

Krangelen ser ennå ikke ut til å gå mot en løsning, og Sancho skal ha nektet å beklage seg. Nå har flere av lagkameratene oppfordret Sancho til å snu og be om unnskyldning til ten Hag, skriver blant andre ESPN.

Flere kilder til klubben hevder det ikke er noen vei tilbake for stjernespilleren før han unnskylder seg til egen sjef.