Mamma Maguire tar sønnen i forsvar: – Som mor er det vondt å se

MANCHESTER (VG) Moren til Harry Maguire (30) kaller behandlingen sønnen får av fans, eksperter og media for for «skammelig» og «totalt uakseptabel».

TUNG START PÅ SESONGEN: For Harry Maguire, her etter storkampen mot Arsenal på Emirates Stadium for snaue to uker siden. Vis mer





Publisert: 14.09.2023 12:06

– Som mor er det vondt å se nivået av negative og nedsettende kommentarer som min sønn mottar fra noen fans, eksperter og i media. Dette er skammelig og helt uakseptabelt i enhver sammenheng, og ikke minst ovenfor noen som legger ned så mye arbeid for klubb og land, skriver Zoe Maguire på Instagram.

Hun fortsetter:

– Jeg skjønner at det er opp- og nedturer i fotball, men det Harry mottar har gått mye lenger enn «fotball». For meg er det ikke greit å se hva han går gjennom. Jeg ville hatet å se andre foreldre eller spillere gå gjennom dette i fremtiden, spesielt de unge guttene og jentene som kommer opp, skriver hun.

Også England-sjef Gareth Southgate har reagert på behandlingen av Maguire:

Harry Maguire har måttet tåle hard medfart de siste årene. Han ble gjort til verdens dyreste forsvarsspiller da han ble kjøpt av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i 2019 og ble kort tid senere gjort til kaptein.

Siden det har mye gått galt, og i sommer ble han fratatt kapteinsbindet av United-manager Erik ten Hag. Maguire uttalte at han var «ekstremt skuffet».

Fakta Dette er Harry Maguire: Født: 5. mars 1993 (30 år).

Fra: Sheffield.

Tidligere klubber: Sheffield United, Hull City (var på lån i Wigan en sesong), Leicester, Manchester United.

Spilletid 2023/2024: Har vært på banen i 23 minutter i løpet av Manchester Uniteds fire første kamper. Kom inn mot Arsenal den 3. august. Startet Englands EM-kvalifiseringskamp mot Ukraina 9. september. Byttet inn i privatkampen mot Skottland 12. september. Vis mer

Deretter godtok United et bud på ham fra West Ham, men en overgang ble aldri noe av.

Da han ble byttet inn i storkampen borte mot Arsenal tidligere i september skjedde det absurde: Hjemmefansen reiste seg, jublet, lo og sang navnet hans høylytt.

Tirsdag kveld ble Harry Maguire (30) hånet for hver eneste pasning av skotske fans - akkurat som mot Arsenal.

Innlegget til Harry Maguires mor. Vis mer

I The Guardian blir han omtalt som en «menneskelig boksesekk». The Telegraphs fotballskribent Sam Wallace skriver denne uken:

«Det må være utmattende å være Harry Maguire. Han har blitt det alle fotballspillere frykter. Nå er han hakkekyllingen, fokus for publikums provokasjoner. Han er jaktet på» skriver Wallace.

– Harry har et stort hjerte og det er bra han er mentalt sterk og han håndtere det andre kanskje ikke hadde klart, skriver Zoe Maguire.

England-manager Gareth Southgate har vist Maguire stor tillit på landslaget. Etter kampen mot Skottland var han oppgitt og opprørt. Ikke fordi fansen hadde det morsomt på Maguires bekostning.

– Men det er en konsekvens av latterlig behandling av ham i en lang periode. Det er en vits, jeg har aldri opplevd en spiller bli behandlet som han blir. Av våre kommentatorer, eksperter, hva enn det er. De har skapt noe som er større enn noe annet jeg har sett, sa Southgate ifølge flere engelske medier.

FÅR STØTTE: Harry Maguire og England-trener Gareth Southgate, her etter en landskamp tilbake i 2022. Vis mer

Maguire lot seg også intervjue etter landskampen. Han sier blant annet at han forstår at «det handler om ham» når han ikke har startet de fire første ligakampene for United, rapporterte BBC.

Han kalte Skottland-fansens tilrop for «småerting» og at det uansett er en slags fiendtlig atmosfære når England reiser nord i Storbritannia.

– Det tar bort presset fra lagkameratene mine og legger alt på meg. De spiller bedre, det er sikkert, sa 30-åringen.

Lørdag spiller Manchester United en uhyre viktig kamp mot høytflyvende Brighton hjemme på Old Trafford.

Mye tilsier at Maguire starter på benken igjen og for femte ligakamp på rad og føyer seg inn i rekken av nedturer de første to ukene av 2023/2024-sesongen.

